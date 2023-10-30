Кімната для зґвалтувань та тортури: парамедик розповів про звірства окупантів

Парамедик Юрій Армаш майже рік провів у ворожих катівнях. Після звільнення він пройшов не один курс реабілітації.

6 травня 2023 року з російського полону вдалося повернути 45 українських захисників, серед яких був 33-річний Юрій Армаш. Лише зараз він наважився говорити про пережите.

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Юрій Армаш до останнього не міг повірити, що вдома, адже провів в полоні майже рік. Окупанти схопили його в Новій Каховці, звідки він не встиг виїхати. Російські загарбники майже одразу викрили, що чоловік – медик і має армійський досвід.

Вони почали перевіряти по якійсь програмі, одразу сказали, що офіцер-лікар. На першому допиті до нас використовували ножі, шила, битки, на наступних допитах, то вони використовували електрострум,

– розповів він.

Відділок поліції Нової Каховки став катівнею

В окупованій Новій Каховці росіяни перетворили відділок поліції на катівню. Парамедик розповів, що там окупанти не шкодували ані цивільних, ані дітей.

Коли загарбники дізналися про професію Юрія, то дозволили йому допомагати закатованим українцям. Побачене його шокувало – чи не в кожного були рани на голові. Також в катівні була окрема кімната для зґвалтувань.

У них була вільна камера, в якій вони ґвалтували жінок. Це були не тільки жінки, а й дівчата,

– розповів він.

Юрій розповів про катування в Росії

Після Нової Каховки росіяни перевезли Юрія до колонії в Ростові, де його піддавали жорстоким тортурам через службу у війську.

Насилля було в різних формах, яке тільки воно існує, воно там і було. Якщо щось не так сказав, подивився, спускали до підвалу, підвішували за ноги й починали катувати, як їм тільки хотілося,

– розповів парамедик.

У ростовській колонії Юрія тримали 6 місяців, поки не почув від наглядачів, що потрапив у списки на обмін. Зараз він досі проходить реабілітацію та весь вільний час проводить із батьками. Крім цього, він підтримує родини полонених і розповідає всім про звірства росіян.

Понад усе Юрій мріє про перемогу та повернення додому побратима, який разом з ним пережив усі жахи російської тюрми.