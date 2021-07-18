Видовище жахливе, – парашутиста, якого у Києві віднесло вітром, врятували

В Києві, на Оболоні, чоловіка на парашуті віднесло вітром, коли він займався парасейлінгом. Відомо, що парашутиста змогли врятувати.

Про це повідомила одна з очевидців інциденту. Вона опублікувала відео в низці столичних ЗМІ, відзначивши, що на власні очі бачила, що чоловік не постраждав.

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Як врятували парашутиста

За її словами, 10 осіб максимально натягували трос, прикладаючи його під кущі та дерева. Саме так чоловіка і врятували.

Водночас люди, які були в човні, пливли до берега за допомогою вітру, тримаючись за трос. "Видовище, звичайно, жахливе. Слава Богу, його опустили, човен пізніше перевернули і все добре", – написала очевидиця.

В мережі з'явилось відео перевернутого катера

Окрім цього, очевидці змогли зняти на камеру перевернутий катер. Відповідне відео з'явилось в мережі.

Коротко про інцидент

Вчора, 17 липня, під час занять з парасейлінгу на Оболоні перевернувся катер.

Це сталось під час грози. Парашутист був причеплений до човна, але його почав зносити вітер.

Доля чоловіка була довгий час невідома.

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