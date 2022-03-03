У Парижі станцію метро "Європа" тимчасово перейменували на "Європа-Україна"
Джерело:інстаграм Катки Міхалак
Франція підтримує українців на тлі посилення російської агресії. У Парижі одну зі станцій метро перейменували.
Мовиться про станцію метро "Європа". Її тимчасово назвали "Європа-Україна".
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Хто долучився до ініціативи
Ініціював таку акцію підтримки рух Stand With Ukraine на чолі з режисеркою Каткою Міхалак. До неї долучилися низка митці із України, Грузії, Польщі і Франції, а саме:
- акторка Карлотта Верні;
- акторка Іда Яблонська;
- аналітик Ніно Тархнішвілі;
- дизайнерка Нана Гіглеміані;
- кінорежисер Ян Чарлевський;
- музикант Юра Хусточка;
- мультиплікатор Естера Тайбер;
- мультиплікатор Людвік Прушковські;
- оператор Каспер Войцеховський;
- перекладача Маріанна Перебенесюк;
- підприємець Едвард Майор;
- художник Микита Кравцов.
Окрім них, взяли участь в акції та підтримали Україну анонімні діячі культури.
Як виглядає зараз станція "Європа-Україна": дивіться відео
Героїчний опір українців
"Український народ останні 6 днів жахливо страждає. Героїчний опір України за свободу, справедливість і демократію проти жорстокої агресії Володимира Путіна викликає повагу", – написала у соцмережах Міхалак.
За її словами, українці захищають європейські цінності від поневолення, несправедливості та диктатури.
Діячі культури тимчасово перейменували станцію метро / Фото Маріанни Перебенесюк
Франція підтримує Україну
У Франції Статую Свободи одягли в український прапор. На підтримку України державою розповсюджують відому картину Ежена Делакура "Свобода, яка веде народ" (Liberté guidant le peuple).
Ейфелеву вежу у столиці підсвітили кольорами українського прапора. Щоб підтримати українців, люди масово вийшли на вулиці Франції.
Повний текст публікації:
З друзями артисти з України, Польщі, Грузії та Франції. Вівторок, 1 березня 2022 року, 11.00, станція метро "Європа", Париж.
Ми, мистецький колектив Stand With Ukraine, перейменовуємо станцію "Європа" (лінія 3) на "Європа-Україна" на знак солідарності з українським народом.
З 2014 року Україна здійснила величезний демократичний, економічний та соціальний прогрес для інтеграції до Європейського Союзу. Український народ останні 6 днів жахливо страждає.
Сьогодні героїчний опір України за свободу, справедливість і демократію проти жорстокої та жорстокої агресії Володимира Путіна викликає повагу. Сьогодні українці захищають європейські цінності від поневолення, несправедливості та диктатури.
Як європейці і гуманісти ми підтримуємо Україну. Ми вимагаємо припинити вторгнення і відвести російські війська, щоб припинити бої. Європа з Україною. Ми сподіваємося, що вільна і демократична Україна дуже скоро буде інтегрована в Європейський Союз. Довгих років вільній Україні! Колектив артистів Stand With Ukraine.
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