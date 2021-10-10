У Парижі заарештували пілота, який хотів на літаку протаранити Нотр-Дам

У Франції заарештували колишнього пілота. Чоловік, імовірно, хотів протаранити собор Паризької Богоматері на борту невеликого літака.

Про наміри пілота щодо пошкодження собору повідомив прикордонній службі один з його родичів.

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У Парижі затримали небезпечного пілота

Підозрюваний, колишній пілот авіакомпанії Air Liberte та інших, висловлював намір бажання протаранити собор Паризької Богоматері,

– йдеться у повідомленні.

Зробити це він хотів на невеликому літаку Cessna.

Чоловіка знайшли та затримали, однак у його будинку не виявили жодних доказів серйозності його намірів. Наразі експілот перебуває під вартою. ЗМІ повідомляють, що 50-річний затриманий має серйозні психічні проблеми.

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