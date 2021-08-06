Парламент Молдови затвердив новий склад уряду на чолі з соратницею Санду

Парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд. Главою Кабміну стала Наталія Гаврилиця, її програму підтримав 61 депутат.

Раніше Гаврилиця представила свою команду. В уряді буде 13 міністерств – це на 4 більше, ніж у попередні роки.

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В уряді Гаврилиці – на 4 міністерства більше

Окремими відомствами знову стали міністерство охорони здоров'я, праці та соцзахисту, освіти, культури, транспорту, навколишнього середовища, міністерство регіонального розвитку та інфраструктури.

Склад уряду Наталії Гаврилиці:

Міністерство юстиції – Серджіу Литвиненко,

МОЗ – Алла Немеренко,

МЗС – Ніку Попеску– також віцепрем'єр,

Мінінфраструктури і регіонального розвитку – Андрій Спину – також віцепрем'єр,

Міністерство освіти – Анатоліє Топале,

МВС – Анна Ревенко,

Міністерство оборони – Анатолій Носатий,

Мінкульт – Серджіу Продан,

Мінекономіки – Серджіу Гайбу,

Мінфін – Думітру Будянські,

Міністерство навколишнього середовища – Юліана Кантараджиу,

Мінпраці – Марчел Спетарь,

Міністерство сільського господарства – Віорел Герчу,

Віцепрем'єр з питань цифровізації – Юріє Цуркану,

Віцепрем'єр з реінтеграції – Влад Кульмінський.

Парламент Молдови зібрався на перше засідання

Зазначимо, що 26 липня на перше засідання зібрався новий склад парламенту Молдови. Вибори нових депутатів відбулись 11 липня. Більшість отримала партія президентки Майї Санду "Дія і солідарність". За політсилу проголосували понад 53% виборців.

Тим часом Понад 70% молдаван підтримують вступ в ЄС, а 40% – приєднання до Румунії