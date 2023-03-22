Путіну "на радість": шведський парламент підтримав вступ країни до НАТО

Парламент Швеції 22 березня схвалив законодавство, яке потрібне для вступу країни в НАТО. Далі рішення за урядом.

Рішення вступити до НАТО передбачає відмову від позаблокового статусу. Це підтримали 269 парламентарів, проти – 37, ще 43 були відсутні.

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Що означає рішення парламенту

Після голосування шведський уряд отримав зелене світло на вступ до НАТО. Однак спочатку країни-члени Альянсу мають ратифікувати заявку Швеції.

Парламент схвалив приєднання Швеції до Північноатлантичного договору та низку законодавчих змін, які потім набудуть чинності:

Зокрема, пропонують, щоб у разі війни або загрози війни уряд мав можливість самостійно, без рішення парламенту, звертатися до НАТО за військовою підтримкою. Також зможуть просити НАТО про військову підтримку для запобігання порушенням цілісності шведської території не лише під час війни, а й у мирний час.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО