Парламент Вірменії відмовився повторно призначати Пашиняна прем'єром

У Вірменії 3 травня відбулося спеціальне засідання парламенту. Депутати відмовилися знову призначити Нікола Пашиняна прем'єр-міністром республіки.

Процес голосування ініціювали з метою розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.

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фракція "Мій крок", якій належить більшість, утрималася від голосування,

опозиційна фракція "Процвітаюча Вірменія" в засіданні участі не брала,

ще одна фракція опозиції "Світла Вірменія" проголосувала проти.

Другий етап голосування в парламенті Вірменії відбудеться 10 травня. Після розпуску парламенту президент країни офіційно призначить дату голосування на позачергових парламентських виборах. Попередньо, їх хочуть провести 20 червня.

Процес обрання прем'єра у Вірменії

Відповідно до Конституції Вірменії, у випадку відставки прем'єр-міністра парламент протягом 7 днів висуває кандидатів на цей пост, далі проводять вибори.

Якщо прем'єра не вдається обрати, то ще через 7 днів проводять нові вибори.

У випадку, якщо його знову не оберуть, то Національні збори розпустять відповідно до законодавства.

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