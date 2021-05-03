Парламент Вірменії відмовився повторно призначати Пашиняна прем'єром

У Вірменії 3 травня відбулося спеціальне засідання парламенту. Депутати відмовилися знову призначити Нікола Пашиняна прем'єр-міністром республіки.
Джерело:Интерфакс
Процес голосування ініціювали з метою розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.
Раніше Вірменський прем'єр Пашинян подає у відставку
Пашиняна не обрали прем'єром
- фракція "Мій крок", якій належить більшість, утрималася від голосування,
- опозиційна фракція "Процвітаюча Вірменія" в засіданні участі не брала,
- ще одна фракція опозиції "Світла Вірменія" проголосувала проти.
Другий етап голосування в парламенті Вірменії відбудеться 10 травня. Після розпуску парламенту президент країни офіційно призначить дату голосування на позачергових парламентських виборах. Попередньо, їх хочуть провести 20 червня.
Процес обрання прем'єра у Вірменії
- Відповідно до Конституції Вірменії, у випадку відставки прем'єр-міністра парламент протягом 7 днів висуває кандидатів на цей пост, далі проводять вибори.
- Якщо прем'єра не вдається обрати, то ще через 7 днів проводять нові вибори.
- У випадку, якщо його знову не оберуть, то Національні збори розпустять відповідно до законодавства.
Протести проти Пашиняна: основне
- У Вірменії в листопаді 2020 року почались масові акції протесту.
- Усе через угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі, яку підписав Нікол Пашинян.
- Сам прем'єр визнав мирову угоду програшною. Але заявив, що у так намагався уникнути ще більших втрат у гарячій точці.
- Мітингувальники через договір звинувачували Пашиняна у капітуляції.
- Нова хвиля протестів розпочалася у березні 2021 року. 1 березня мітингарі увірвались в будинок уряду.
- Наприкінці квітня Пашинян оголосив, що офіційно подає у відставку.