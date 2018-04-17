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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Парламент Вірменії обрав Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра

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Саргсяна обрали на посаду прем'єр-міністра Вірменії
Саргсяна обрали на посаду прем'єр-міністра Вірменії / Фото з відкритих джерел

Саргстян отримав підтримку 76 депутатів, лише 17 проголосували проти нього.

Про це пише "Интерфакс".

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Проти Саргсяна проголосували депутати опозиційної фракції "Елк", керівник якої Нікол Пашинян очолив вуличні акції протесту в Єревані.

Опозиційна фракція "Царукян" лідером якої є один з найбільших підприємців Вірменії Гагік Царукян має 31 голос була вільною у голосуванні. Республіканська партія і "Дашнакцутюн" разом мають в парламенті країни 65 голосів.

Нагадаємо, у понеділок, 16 квітня, розпочались масові сутички в Єревані. Учасники акції, які виступали проти можливого призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна увірвалися в будівлю університету. У столиці Вірменії Єревані тривають масові протести громадян.

Громадськість виступає проти можливого призначення на пост прем'єр-міністра країни колишнього президента Сержа Саргсяна. Опозиційний лідер Нікол Пашинян в Єревані оголосив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.

Теги: Новини політики Новини Вірменії Сутички
Джерело: 24 Канал
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