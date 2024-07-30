Через місяць, 1 вересня, відбудуться вибори до парламенту Тюрингії, землі у центральній Німеччині. Між лідерами політсил, яким прогнозують непогані результати, відбулась заочна дискусія щодо формування коаліції та російсько-української війни.

Сара Вагенкнехт, яка очолює однойменний блок, заявила про готовність формувати коаліцію в Тюрингії лише з тим місцевим урядом, який "проти війни" та "підтримує дипломатію". Їй відповів Маріон Фойгт, голова опозиційної партії ХДС у Тюрингії та інші політики.

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Тюрингія "виходить" на поле міжнародної політики

Очільник Християнсько-демократичної партії у Тюрингії підтвердив, що вимагає від федеральної влади більше дипломатичних кроків у контексті російсько-української війни.

Водночас він наголосив, що земля Тюрингія не може вирішувати те, що вимагає політсила Сари Вагенкнехт, адже це є прямою відповідальністю федерального уряду.

Я очікую, що ми будемо вести передвиборчу кампанію, зосереджену на конкретних проблемах жителів Тюрингії, які ми можемо вирішити тут,

– сказав Маріон Фойгт.

Політик додав, що ХДС є "найбільшою партією миру в Європі". За словами Фойгта, прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер від ХДС і він сам є гарантами того, що позиція Тюрингії буде почутою в Берліні.

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини в Тюрингії та міністр внутрішніх справ Георг Маєр звинуватив Вагенкнехт у шантажі через те, що вона поставила умовою коаліції відмову від подальшої підтримки України у війні проти Росії.

Зовнішня політика не робиться в урядах земель. Жодна серйозна партія у федеральному уряді не дозволить шантажувати себе Сарою Вагенкнехт, щоб припинити підтримку демократичної країни, яка зазнала жорстокого вторгнення з боку Росії.

Георг Маєр переконаний, що Вагенкнехт прекрасно знає, про що говорить, але її по-справжньому не турбує питання дипломатії. За словами політика, Вагенкнехт "як завжди, турбується про себе".

Сара Вагенкнехт відома своїми проросійськими та євроскептичними поглядами. ЗМІ її часто називають "подругою Путіна" через підігрування пропаганді Кремля. На парламентських виборах у Тюрингії її політсилі прогнозують близько 20%, за даними дослідження, опублікованого 26 червня 2024 року.

Водночас ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" може набрати близько 28,6% на парламентських виборах у Тюрингії, а Християнсько-демократичний союз – 22,4%. Слідом у списку йдуть "Ліві" з 12,7%.

Однак слід розуміти, що до 1 вересня, дня проведення голосування, усе може змінитися.