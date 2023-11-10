У Чорному морі протаранили російський пором: він перевозив скраплений газ

Пором "Славянин", що йшов під прапором Росії, 9 листопада отримав пробоїну під час курсу Чорним морем. Інцидент стався поблизу болгарського міста Шабла.

За попередньою інформацією, це судно перевозило скраплений газ. Наразі достеменно невідомо, чому пором обрав рух саме поблизу Болгарії.

Цікаво Вперше в історії: Україна знищила ракетоносій ворога, який навіть не вийшов із заводу

Російський пором протаранили біля Болгарії

У Центрі транспортних стратегій з посиланням на інформацію моніторингового сайту Vesselfinder зазначили, що під час нещодавнього морського інциденту судно, що перевозило залізничні цистерни, наповнені зрідженим газом, зазнало пошкодження після зіткнення з іншим судном New Raouf - під прапором Палау.



Пором "Славянин" зіткнувся з іншим судном у Чорному морі / Фото ЦТС

Попри зіткнення, New Raouf продовжив рух запланованим курсом і вже перебуває біля входу в Босфор на шляху до Туреччини. Водночас російський пором, який брав участь у зіткненні, отримав крен, а три баластні цистерни були затоплені.

У результаті пором був змушений повернутися до болгарського порту Варна для подальшого огляду та оцінки.



"Славянин" перевозив скраплений газ / Фото ЦТС

У центрі підкреслили, що паром "Славянин" обслуговує маршрут Варна-Кавказ близько десяти років, в основному займаючись перевезенням залізничних цистерн.

Цікаво, що платформа морського стеження Vesselfinder порушила питання щодо несподіваної присутності російського порома біля Шаблі/Тюленово. Адже звичайний маршрут порома до порту Кавказ пролягає по прямій на схід, тоді як було помічено, що російське судно рухалося трохи північніше. Чому він так рухався, у центрі не змогли пояснити.

Росія втратила своє судно "Аскольд"