Найнижчий показник в історії: партія Меркель втрачає свою популярність у Німеччині

Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів стрімко втрачає позиції у рейтингу. Наразі підтримати блок готові лише 23% людей – це найнижчий показник за всю історію.
Джерело:Bild am Sonntag
За даними інституту дослідження громадської думки Kantar, лише упродовж тижня рейтинг коаліційного об'єднання знизився на відсоток. Лідером залишається партія Союз-90/Зелені.
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Її готові підтримати 26% опитуваних.
Рейтинг партій у Німеччині
- Союз-90/Зелені – 26% німців.
- Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 23% опитуваних.
- Соціал-демократична партія (СДНП) – 16% людей.
- Вільна демократична партія – 12% німців.
- Альтернатива для Німеччини – 10% опитуваних.
- Ліва партія – 7% людей.
Як Меркель коментує свою відставку
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що наразі у неї немає планів на майбутнє.
- Насамперед вона хоче виспатися, відпочити на природі та подумати, чим далі хоче займатися.
- За словами канцлерки, свою відставку вона чекає з нетерпінням.