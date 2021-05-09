Найнижчий показник в історії: партія Меркель втрачає свою популярність у Німеччині

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Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів стрімко втрачає позиції у рейтингу. Наразі підтримати блок готові лише 23% людей – це найнижчий показник за всю історію.

Джерело:

Bild am Sonntag

За даними інституту дослідження громадської думки Kantar, лише упродовж тижня рейтинг коаліційного об'єднання знизився на відсоток. Лідером залишається партія Союз-90/Зелені. 

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Її готові підтримати 26% опитуваних.

Рейтинг партій у Німеччині

  • Союз-90/Зелені – 26% німців.
  • Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 23% опитуваних.
  • Соціал-демократична партія (СДНП) – 16% людей.
  • Вільна демократична партія – 12% німців.
  • Альтернатива для Німеччини – 10% опитуваних.
  • Ліва партія – 7% людей.
Зауважте! Ангела Меркель піде з посади канцлерки Німеччини вже у вересні 2021 року. Цю посаду вона обіймала 16 років. Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Наступником Меркель у партії Християнсько-демократичного союзу обрали Арміна Лашета.

Як Меркель коментує свою відставку

  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що наразі у неї немає планів на майбутнє
  • Насамперед вона хоче виспатися, відпочити на природі та подумати, чим далі хоче займатися. 
  • За словами канцлерки, свою відставку вона чекає з нетерпінням.