Бомбардували агітацією: як партія Орбана використала дані угорців для перемоги на виборах

Партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана використалася персональні дані громадян під час передвиборчої кампанії у 2022 році. Партія Орбана "Фідес" використовувала дані громадян, які записувалися на вакцинацію від COVID-19.

Партія Орбана, який зберіг крісло прем'єра завдяки перемозі на виборах, використала дані для своїх передвиборчих меседжів перед виборами в Угорщині. "Фідес" використовувалися також дані із заявок на отримання податкових пільг та реєстрації членства в асоціаціях.

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Орбан зловживав владою

Як йдеться у звіті Human Rights Watch, це порушує права на недоторканність приватного життя і розмиває межу між правлячою партією та урядовими ресурсами в Угорщині, яку ЄС неодноразово критикував за порушення верховенства права.

Використання персональних даних людей, зібраних для того, щоб вони могли отримати доступ до державних послуг, для бомбардування їх повідомленнями політичної кампанії є зрадою довіри і зловживанням владою,

– заявила Дебора Браун, старша дослідниця з питань технологій Human Rights Watch.

Вона підкреслила, що угорський уряд "повинен припинити використання персональних даних для політичних кампаній і гарантувати рівні умови для проведення виборів".

Згідно з доповіддю, люди, які надали свої персональні дані на урядовий вебсайт для реєстрації на вакцинацію від COVID-19, отримували політичні повідомлення, покликані вплинути на їх вибір на користь правлячої партії.

Орбан виграв четвертий термін поспіль на виборах у квітні 2022 року. Однак міжнародні спостерігачі заявили, що умови, в яких відбувалися загальні вибори, не були справедливими.

У ЄС визнали, що в Угорщині "гібридний режим"

В останні роки в уряду Орбана розбіжності з політикою Євросоюзу. Зокрема йдеться про міграційну політику та порушення прав людини. Ще гіршими справи Будапешта стали після того, як режим Орбана практично почав підтримувати Росію у війні проти України.

Орбан неодноразово критикував політику ЄС проти Росії. Він вважає, що санкції ЄС проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між Україною і Росією.

Крім того, уряд Орбана неодноразово блокував санкції проти Росії. Також Угорщина далі блокує участь України в засіданнях НАТО.

У купі ці фактори підштовхнули Європарламент визнати, що в Угорщині – "гібридний режим", який підриває європейські цінності.

Європейська комісія рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права. Йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро.

Водночас у ЄС дали Угорщині час, щоб виправити ситуацію. Проте в листопаді в Єврокомісії констатували, що Будапешт не виконує обіцянок, через що не отримає гроші.

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