Фаворит виборів у Німеччині підтримує надання Україні летальної зброї

Політик Роберт Габек заявив, що партія "Зелених" підтримує надання Україні оборонних видів озброєння. За його словами, прагнення Києва отримати цю зброю є "обґрунтованим".

Співголова німецької політсили зазначив, що нашій державі "важко відмовити у чомусь подібному". Про це він повідомив у інтерв'ю виданню F.A.Z. та радіомовнику Deutschlandfunk.

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Попри те, що "Зелені" вважаються пацифістами, коли мова заходить про самооборону, не можна відмовляти країні, яка зазнає агресії. Допомога для самозахисту не має бути відхилена,

– сказав політик.

Роберт Габек наголосив, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розв'язала війну на Донбасі та зауважив, що наприкінці березня 2021 року країна-агресор почала стягувати свої війська до кордонів України.

За інформацією F.A.Z., у квітні 2021 року Україна направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. Мовилося про:

німецькі боєзаряди для протикорабельних ракет типу Sea Spear;

зенітні гармати GDM-008 Millennium;

безпілотні міні-підводні човни типів Sea Cat та Sea Fox, які використовуються для підводної розвідки та здійснення заходів з морського розмінування.

Членство України в НАТО

У 2014 році Росія окупувала Крим та захопила одну з найважливіших військово-морських баз України – Севастополь. Через це наша держава втратила значну частину свого флоту.

Співголова німецької партії "Зелених" додав, що Україна неодноразово підтверджувала своє бажання стати членом НАТО, але це питання є "складним".

НАТО не має єдності щодо нього, а Україна не є повністю підготовленою. Перспективу членства у НАТО, яку Альянс відкрив для України на Саміті в Бухаресті у 2008 році, не слід забирати з порядку денного. При цьому, наразі ще не настав час повноцінно фіналізувати це рішення,

– підсумував він.

До слова Зеленський зустрівся зі співголовою партії "Зелених", яка може виграти вибори в Німеччині