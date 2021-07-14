Вибори до Держдуми: посіпаки партії Путіна приїхали в окупований Луганськ для агітації
Джерело:"Новости Донбасса"
Депутати пропутінської партії "Єдина Росія" приїхали в окупований Луганськ. Там вони агітують місцевих жителів голосувати на виборах до Держдуми Росії у вересні 2021 року.
Кремль хоче залучити до голосування і жителів Донбасу, які отримали російські паспорти.
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Партія Путіна приїхала агітувати у Луганськ
В окупованому Луганську 14 липня проходить форум громадян Росії. На ньому, окрім бойовиків так званої "ЛНР", присутні окупанти і з "ДНР", а також представники невизнаних Південної Осетії та Абхазії.
Глава окупаційної влади "ЛНР" Леонід Пасічник у своєму вступному слові заявив, що "7 років потужною підтримкою для них була і є провідна російська партія – "Єдина Росія".
Цікаво, що раніше бойовики говорили про "допомогу" зі сторони Росії та Володимира Путіна, однак "Єдину Росію" майже не згадували.
Ватажок бойовиків Денис Пушилін зазначив, що жителі Донбасу з російськими паспортами "разом з усіма громадянами Росії можуть впливати на політичне життя країни, визначати напрямки її подальшого розвитку, реалізуючи своє виборче право".
Водночас Депутат Держдуми Віктор Водолацький додав, що понад 600 тисяч жителів окупованих територій Донбасу отримали російське громадянство в спрощеному порядку.
До слова, такий же форум пройде в окупованому Донецьку 15 липня.
Окупанти й раніше займалися агітацією: що відомо
- У червні українська розвідка повідомляла, що проросійські бойовики на Донбасі активізували агітацію серед населення щодо участі у майбутніх виборах у Держдуму.
- Наприкінці травня 2021 року ватажок бойовиків Пушилін повідомив, що окупанти розглядають 2 варіанти реалізації голосування на виборах до Держдуми: організований виїзд у Росію або електронне голосування.
- Влітку 2020 року жителі окупованих територій з російськими паспортами голосували за поправки до конституції Росії. Тоді організовували автобусні рейси на спеціальні виборчі дільниці на території Росії.
- Після цього російські паспорти отримали ще кілька сотень людей.