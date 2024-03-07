"Мета – зупинити військові поставки": "Атеш" влаштував диверсію на російській залізниці

Агенти "Атеш" влаштували диверсію на залізниці у Московській області. Вони підпалили релейну шафу на одній зі станцій – це вплине на військові поставки.

Схожу диверсію агенти провели у лютому у Волгоградській області. Тоді партизани підпалили релейну шафу на станції Максима Горького.

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Нова диверсія "Атеш"

Агенти "Атеш" повідомили, що провели чергову диверсію у Росії. Цього разу вони підпалили релейну шафу біля залізничної станції "Головково" Сонячногірського району, Московської області.

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Як пояснили партизани, цією дією вони ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яку окупанти активно експлуатують у військових цілях.



Релейна шафа на залізниці у Московській області / Фото "Атеш"

Наша мета – зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити!

– наголосили у русі.



Де знищили релейну шафу / Фото "Атеш"

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