"Мета – зупинити військові поставки": "Атеш" влаштував диверсію на російській залізниці
Джерело:"Атеш"
Агенти "Атеш" влаштували диверсію на залізниці у Московській області. Вони підпалили релейну шафу на одній зі станцій – це вплине на військові поставки.
Схожу диверсію агенти провели у лютому у Волгоградській області. Тоді партизани підпалили релейну шафу на станції Максима Горького.
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Нова диверсія "Атеш"
Агенти "Атеш" повідомили, що провели чергову диверсію у Росії. Цього разу вони підпалили релейну шафу біля залізничної станції "Головково" Сонячногірського району, Московської області.
"Атеш" знищив релейну шафу на залізниці: дивіться відео
Як пояснили партизани, цією дією вони ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яку окупанти активно експлуатують у військових цілях.
Релейна шафа на залізниці у Московській області / Фото "Атеш"
Наша мета – зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити!
– наголосили у русі.
Де знищили релейну шафу / Фото "Атеш"
Партизанський рух "Атеш" стежить за ворогом: останні новини
- Агенти партизанського руху 4 березня повідомили, що у Джанкой в тимчасово окупованому Криму прибули оперативні групи ФСБ. Одним з пріоритетів їхньої діяльності є робота з підпіллям. До таких дій ворог вдався після того, як зникло кілька російських військових на півострові.
- Партизани також вишукують місця розташування ворожого озброєння. Так, на Чкаловському аеродромі, що розташований у місті Щелково Московської області, агенти виявили систему ППО "Панцир С-1". Окрім того, партизанам вдалося виявити радіолокаційні комплекси 5Н87 у тимчасово окупованому Криму.
- Ворог зазнав шалених втрат під Авдіївкою, однак намагається ретельно приховати це. Втім, агенти руху "Атеш" помітили, як росіяни перекидають десятки одиниць пошкодженої та знищеної техніки.