У Росії тисячі партизанів: у легіоні "Свобода Росії" назвали їхню роль

На території Росії діють тисячі партизанів. Найбільш багаточисельна та ефективна – структура спротиву легіону "Свобода Росії". Також є незалежні партизанські мережі.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар". Також є росіяни, які не є партизанами, але співпрацюють із бійцями, зокрема, це представники силового апарату Росії, адміністративного корпусу.

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"У Росії вже тисячі партизанів. Є незалежні партизанські мережі, є структура спротиву легіону "Свобода Росії" – найбільш численна та ефективна. Є люди, які не входять у число партизан, але активно співпрацюють з нами, надають нашим розвідувальним силам важливу інформацію про адміністрацію ворога, його військову інфраструктуру, пересування його військових частин", – зазначив він.

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Кількість партизан постійно зростає. Їхні акції стають все більш зухвалими та завдають досить серйозні матеріальні та репутаційні збитки путінському апарату.