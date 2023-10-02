Всередині "Тигр" і майже два десятки КамАЗів: "Атеш" виявив ремонтну базу ворога в Криму
Джерело:"Атеш"
Партизани виявили у Криму ремонтну базу росіян. Її розташували на покинутій фермі.
Про це розповіли в партизанському русі "Атеш". Він продовжує успішно працювати на тимчасово окупованих територіях України.
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Партизани виявили ремонтну базу окупантів у Криму
"Атеш" виявив ремонтну базу окупантів у Криму.
У селі Світле Джанкойського району наші агенти помітили ремонтну базу окупантів. База розташована на території місцевої покинутої ферми,
– мовиться у повідомленні.
Всередині комплексу помітили:
- 1 "Тигр",
- 2 паливозаправники,
- 19 критих КамАЗів.
Координати бази: 45.627869, 34.651380.
"Усі зусилля ворога приховати свої склади та бази виявляються марними. Наші агенти присутні всюди, уважно стежачи за кожним кроком. Ніщо не вислизне від нашої уваги!" – наголосили партизани.Цікаво! ГАЗ-2330 "Тигр" – російський позашляховик багатоцільового призначення. Його вартість становить 100 – 120 тисяч доларів залежно від модифікації. Виробляють "Тигри" на Арзамаському машинобудівному заводі. Під час повномасштабного вторгнення регулярної армії Росії в Україну бійці ЗСУ знищили та захопили величезну кількість цих бронеавтомобілів.
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Окупанти панікують: ворог перекидає ППО в Севастополь
Раніше в "Атеш" повідомили, що після результативних атак українських сил по військових об'єктах у Криму та успіхів на полі бою окупанти розпочали зводити нові фортифікації на півострові.
Партизани зафіксували, що Кремль будує оборонні лінії біля Феодосії, а також перекидає ППО в Сімферополь.
Наш агент зафіксував перекидання ЗРК "Оса" та особовий склад російських військ у бік Сімферополя. Це старий комплекс, який почав використовуватись ще з 70-х років минулого століття,
– заявили в "Атеш".
Партизани уточнили, що окупанти вже не можуть закрити наявними системами ППО навіть свої військові об'єкти в Криму.