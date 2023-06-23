Окупанти – що з лицем: партизани біля порту Маріуполя ліквідували російських офіцерів

Українські партизани завдали удару по російських окупаційних силах біля порту в Маріуполі. Руху спротиву вдалося ліквідувати російських офіцерів.

Партизани 23 червня повідомили, що зранку "привітали" окупантів біля порту. У повідомленні мовиться, що вдалося знищити чотирьох російських офіцерів.

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Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що російські офіцери, яких вдалося знешкодити, оселились в приватному будинку маріупольців в евакуації в Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту.

"П'ятниця починається з гарних новин", – додав Андрющенко.

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Росіяни метушаться в окупованому Маріуполі

На тлі контрнаступу Сил оборони України в окупованому Маріуполі зросла кількість випадків "бавовни". Наприклад, наприкінці травня "бавовна" добрала до району "Азовсталі".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що в місті було чутно два вибухи в районі "Азовсталі". На території заводу помітили задимлення.

Також "бавовна" сталася у селі Юр'ївка, що поблизу Маріуполя. Окупанти облаштували базу в оздоровчому комплексі "Ялта". За інформацією Андрющенка, там могло загинути близько 100 окупантів. Ще понад 400 – отримали поранення різного ступеню важкості.

5 червня в районі заводу "Азовсталь" знову пролунав потужний вибух. За інформацією місцевих, після вибуху до заводу помчала колона "швидких".

Петро Андрющенко повідомляв, що в очікуванні наступу української армії російські окупанти почали метушню в Маріуполі. Вони перекидають зброю, техніку та живу силу, а також посилили патрулювання понад морем.

Російські терористи перетворили Маріуполь на логістичний та військовий хаб. Наразі росіяни, за словами Андрющенка, перекидають техніку через Маріуполь на Бердянський напрямок. Здебільшого росіяни переміщують саме боєкомплекти.

Цікаво, що лише деякі колаборанти розуміють, що фронт неухильно рухається в бік Маріуполя. Решта зрадників досі вірять у брехливі повідомлення російської пропаганди.