Збирає дані для ЗСУ: агент "Атеш" мобілізувався до армії Росії через московський військкомат

Агент руху "Атеш" мобілізувався в одну з військових частин, що розташовані у столиці Росії. Він здійснюватиме розвідувальні дії прямо всередині армії окупантів.

Діяльність партизанів поширюється не лише на окуповані території, а й на саму Росію. Україна використовує всі доступні методи для збору інформації.

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Агенти у російському війську

Партизанський рух "Атеш" повідомив, що їх агент записався до російської армії. Він здійснюватиме розвідувальні дії на користь ЗСУ. Мова йде про одну з військових частин ППО, що розташована в Москві.

Збір розвідувальної інформації про встановлення ППО та їх місцезнаходження допоможе Силам оборони України результативніше завдавати ударів по військових об'єктах та наблизить падіння путінського режиму,

– заявили в "Атеш".

Рух опору проник всередину московського військкомату / рух "Атеш"

Також там закликали росіян доєднуватися до партизанського руху для боротьби з диктатором.

Партизан мобілізувався в Росії для розвідки данних: дивіться відео

Діяльність руху опору