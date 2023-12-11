Збирає дані для ЗСУ: агент "Атеш" мобілізувався до армії Росії через московський військкомат

11 грудня 2023, 09:37
Читать новость на русском

Джерело:

"АТЕШ"

Агент руху "Атеш" мобілізувався в одну з військових частин, що розташовані у столиці Росії. Він здійснюватиме розвідувальні дії прямо всередині армії окупантів.

Діяльність партизанів поширюється не лише на окуповані території, а й на саму Росію. Україна використовує всі доступні методи для збору інформації.

Дивіться також Росіяни хочуть повернути втрачені позиції на Запоріжжі: карта фронту за тиждень

Агенти у російському війську

Партизанський рух "Атеш" повідомив, що їх агент записався до російської армії. Він здійснюватиме розвідувальні дії на користь ЗСУ. Мова йде про одну з військових частин ППО, що розташована в Москві. 

Збір розвідувальної інформації про встановлення ППО та їх місцезнаходження допоможе Силам оборони України результативніше завдавати ударів по військових об'єктах та наблизить падіння путінського режиму,
– заявили в "Атеш".

 

 

 

Рух опору проник всередину московського військкомату / рух "Атеш" 

Також там закликали росіян доєднуватися до партизанського руху для боротьби з диктатором.

Партизан мобілізувався в Росії для розвідки данних: дивіться відео

Діяльність руху опору

  • Днями партизани також проникли й в Тульський військкомат, звідки будуть передавати отримані дані й проводити більш радикальні заходи. Через руки співробітників проходить багато документації, яка точно буде корисна у Збройних Силах України. 
  • Агенти "Атеш" провели розвідку військових частин окупантів у анексованому Криму. У Бахчисараї, наприклад, розташовані великі складські приміщення, у яких проходять завантаження армійських КамАЗів. Зібрану інформацію використають для проведення диверсій.
  • Також агенти руху опору виявили, що у Джанкої росіяни почали доставляти живу силу новим маршрутом. Військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами – аеродром перестали використовувати. 
Автор: Дмитро Усик