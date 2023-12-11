Збирає дані для ЗСУ: агент "Атеш" мобілізувався до армії Росії через московський військкомат
Джерело:"АТЕШ"
Агент руху "Атеш" мобілізувався в одну з військових частин, що розташовані у столиці Росії. Він здійснюватиме розвідувальні дії прямо всередині армії окупантів.
Діяльність партизанів поширюється не лише на окуповані території, а й на саму Росію. Україна використовує всі доступні методи для збору інформації.
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Агенти у російському війську
Партизанський рух "Атеш" повідомив, що їх агент записався до російської армії. Він здійснюватиме розвідувальні дії на користь ЗСУ. Мова йде про одну з військових частин ППО, що розташована в Москві.
Збір розвідувальної інформації про встановлення ППО та їх місцезнаходження допоможе Силам оборони України результативніше завдавати ударів по військових об'єктах та наблизить падіння путінського режиму,
– заявили в "Атеш".
Рух опору проник всередину московського військкомату / рух "Атеш"
Також там закликали росіян доєднуватися до партизанського руху для боротьби з диктатором.
Партизан мобілізувався в Росії для розвідки данних: дивіться відео
Діяльність руху опору
- Днями партизани також проникли й в Тульський військкомат, звідки будуть передавати отримані дані й проводити більш радикальні заходи. Через руки співробітників проходить багато документації, яка точно буде корисна у Збройних Силах України.
- Агенти "Атеш" провели розвідку військових частин окупантів у анексованому Криму. У Бахчисараї, наприклад, розташовані великі складські приміщення, у яких проходять завантаження армійських КамАЗів. Зібрану інформацію використають для проведення диверсій.
- Також агенти руху опору виявили, що у Джанкої росіяни почали доставляти живу силу новим маршрутом. Військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами – аеродром перестали використовувати.