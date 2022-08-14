Партизани підірвали залізничний міст під Мелітополем: Арестович розповів, як оскаженіли окупанти

Українські партизани 13 серпня підірвали залізничний міст в районі окупованого Мелітополя. росіяни шоковані.

Міст частково зруйнований, відтак за добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не пройшов. Про це повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.

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Арестович відзначив, поки складно передбачити, коли окупантам вдасться відремонтувати міст і відновити рух. Однак підкреслив, що загарбники "оскаженіли".

Щось у них по-великому не зрослося. HIMARS + партизани – запорука гостинності Півдня України,

– додав чиновник.

Удари ЗСУ по Антонівському мосту

На окупованій Херсонщині українські військові тримають під вогневим контролем усі логістичні шляхи росіян. ЗСУ неодноразово атакували Антонівський міст, який має важливе стратегічне значення.

Якщо його зруйнують, то окупантів відріжуть в окупованому Херсоні. Крім Антонівського моста, ЗСУ били по Дар'ївському мосту та зруйнували дорожнє полотно на мості біля Каховської ГЕС.

До речі, повідомлення про нові удари з'явились 14 серпня. В мережі показали їх кадри.

Попередній підтверджений удар по Антонівському мосту був 7 серпня. На відео після "прильотів" було видно, як на переправі виникла пожежа. На ранок це підтвердили офіційно.

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