Поки Путін балакав: партизани знайшли два "ока" над Бельбеком і "Панцирі" під Москвою
Учасники руху опору "Атеш" продовжують вишукувати місця розташування ворожого озброєння у країні-агресорці та на окупованих територіях. Так, засоби протиповітряної оборони і розвідки вони виявили під Москвою та у Севастополі.
Поки очільник Кремля погрожував світові ядеркою, партизани ділилися із Силами оборони "цікавою інформацією".
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Ховають аеродром під "панцирем"
Так, системи ПВО, а саме "Панцир С-1" "Атеш" виявив на Чкаловському аеродромі, що розташований у місті Щелково Московської області.
Партизани наголошують, що цей аеродром є головним аеродромом 1-го класу ВПС Росії, на якому дислоковано командування 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення.
Саме тому він дуже ретельно охороняється. Довкола багато патрулів та постів. "Атеш" вивчив усі маршрути та порядок зміни чергування, і поділився відповідною інформацією з "компетентними органами".
"Атеш" побували на Чкаловському аеродромі / Фото "Атеш"
Ворог на оці у наших партизанів: відео "Атеш"
Два "ока" над Бельбеком
Також агенти "Атеш" провели розвідку аеродрому Бельбек. Там вони виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87.
Вони стежать за повітряним простором над аеродромом і передають усю інформацію засобам ППО.
Крім цього, також було виявлено ремонтну базу та місце стоянки військової техніки. Ці дані також пішли на стіл до Сил оборони.
РЛС окупантів у Севастополі / Фото "Атеш"
По Бельбеку нещодавно "прилітало"
- 31 січня вдень у Криму одразу у кількох місцях лунали вибухи. Зокрема, гучно було й в районі Севастополя.
- Командувач Повітряними силами Микола Олещук заінтригував заявою та кадрами. На світлинах – стовпи диму, які здіймаються над аеродромом Бельбек у районі Севастополя. Крім того, командувач нагадав, що в Україні є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, а її штатне місце базування – аеродром Бельбек. Олещук запевнив, що наші авіатори обов'язково повернуться на рідне летовище.
- Самі росіяни визнали, що під час цієї атаки було знищено щонайменше три їхні літаки разом із особовим складом.