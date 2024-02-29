Поки Путін балакав: партизани знайшли два "ока" над Бельбеком і "Панцирі" під Москвою

Учасники руху опору "Атеш" продовжують вишукувати місця розташування ворожого озброєння у країні-агресорці та на окупованих територіях. Так, засоби протиповітряної оборони і розвідки вони виявили під Москвою та у Севастополі.

Поки очільник Кремля погрожував світові ядеркою, партизани ділилися із Силами оборони "цікавою інформацією".

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Ховають аеродром під "панцирем"

Так, системи ПВО, а саме "Панцир С-1" "Атеш" виявив на Чкаловському аеродромі, що розташований у місті Щелково Московської області.

Партизани наголошують, що цей аеродром є головним аеродромом 1-го класу ВПС Росії, на якому дислоковано командування 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення.

Саме тому він дуже ретельно охороняється. Довкола багато патрулів та постів. "Атеш" вивчив усі маршрути та порядок зміни чергування, і поділився відповідною інформацією з "компетентними органами".

"Атеш" побували на Чкаловському аеродромі / Фото "Атеш"

Ворог на оці у наших партизанів: відео "Атеш"

Два "ока" над Бельбеком

Також агенти "Атеш" провели розвідку аеродрому Бельбек. Там вони виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87.

Вони стежать за повітряним простором над аеродромом і передають усю інформацію засобам ППО.

Крім цього, також було виявлено ремонтну базу та місце стоянки військової техніки. Ці дані також пішли на стіл до Сил оборони.

РЛС окупантів у Севастополі / Фото "Атеш"

По Бельбеку нещодавно "прилітало"