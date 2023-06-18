Чим більше складів БК палатиме, тим краще, – Повітряні сили про потужну "бавовну" у Партизанах

Зранку 18 червня у селі Партизани, що на Херсонщині, підірвався склад боєприпасів російських окупантів. Детонація триває вже декілька годин.

Чим менше ворожих боєприпасів – тим краще для українських захисників. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що кажуть у Повітряних силах про "бавовну" на Півдні

Ігнат підтвердив, що у селі Партизани Генічеського району палають склади боєприпасів загарбників.

Командувач Повітряних сил вже подякував хлопцям за гарну роботу. Чим менше боєприпасів, більше вогню та детонації ворожих складів, тим менше прилетить по наших захисниках,

– заявив Ігнат.

Вибухи були надпотужні

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що вибухи сталися в елеваторі, який ворог захопив поблизу Генічеська. За його словами, детонація розпочалась о 4 ранку, декілька вибухів – були надпотужні.

"Детонація триває вже декілька годин. Цей захоплений об’єкт використовувався як російський склад. Тепер видно, що там була не лише техніка, а й склад боєприпасів", – наголосив мер.

Вибухи на Херсонщині 18 червня: що відомо

Зранку 18 червня на окуповані території Херсонщини завітало "бавовнятко". Влучання у позиції загарбників підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

За попередньою інформацією, удар був завданий по залізничній станції "Партизани", де розвантажувався російський склад з боєприпасами. Місцеві пабліки кажуть, що є багато загиблих серед терористів.

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що окупанти селища Рикове біля Генічеська "потужно палять" вже п’ять годин поспіль.

Окрім цього, вибухи пролунали у тимчасово окупованому Скадовську.

Російські пропагандисти вже встигли заявити, що у Скадовську нібито працює ППО. Вони вважають, що над містом пролунало щонайменше шість вибухів. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

Також повідомлялось про вибухи у Лазурному та Риковому на Херсонщині.