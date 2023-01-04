Активізація руху опору в Росії: біля Красноярська партизани зупинили потяги з технікою

Росіяни продовжують стикатися з проблемами, пов'язаними з логістикою. Так, у ніч проти 4 січня партизани зупинили курсування потягів. Сталося це поблизу Красноярська.

Активність руху опору у Росії зафіксувала воєнна розвідка України. Стало відомо, що цієї ночі партизанам вдалося вкотре зупинити як цивільні потяги, так і військові ешелони. Сталося це на ділянці Транссибірської залізниці поблизу Красноярська.

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Таких випадків побільшало

Як зазначають у Головному управлінні розвідки, лиш за перші кілька днів нового року таких випадків уже шість. Мовиться про знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах країни-агресорки.

Усе це стає причиною порушення графіку руху ешелонів з військовою технікою. Що негативно впливає на матеріальне забезпечення російських військових на фронті.

Партизани затримують рух потягів у Росії: дивіться відео

Цікаво, що торік таких випадків зафіксували близько 40. Тоді партизани знищували залізничні трансформатори та локомотиви. А от активізацію такого руху спостерігали відразу ж після того, як Путін у вересні оголосив про так звану "часткову" мобілізацію.

Яка ситуація з мобілізацією