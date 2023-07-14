Партнери бояться давати зброю – використаємо свою, – Залужний про удари по ворогу на його землі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився щодо ударів по території Росії. За його словами, якщо наші партнери бояться давати українській армії зброю для цих дій, то наша країна використає для цього зброю вітчизняного виробництва.

Попри це, він зауважив, що українське військове командування не визнає свою причетність до ударів по Росії. Однак він запевнив, що українська армія "проводить ту роботу, яку вважає потрібною".

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Чи вдаряє Україна по території Росії

Журналісти видання зазначили, що наші західні союзники, посилаючись на побоювання ескалації війни з Росією, висунули умову українському командуванню щодо ракет великої дальності та іншого обладнання, яке вони надали. Партнери попросили, що ця зброя не була використана для ударів по території Росії.

Сам Залужний наголосив, що "не має питати в когось дозволу, що робити на території ворога". За його словами, для нього пріоритетним завданням є "врятувати свій народ від ворога".