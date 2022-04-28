ПАРЄ підтримала розслідування російських злочинів на території України та створення трибуналу

ПАРЄ повністю підтримала всі зусилля щодо розслідувань міжнародних злочинів Росії на території України. Водночас виступила за створення трибуналу.

Відповідну резолюцію Парламентська асамблея Ради Європи затвердила на основі доповіді представника Німеччини Франка Швабе. Про це 27 квітня повідомила пресслужба статутного органу.

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Схарактеризувавши російську агресію проти України як "акт безпрецедентної тяжкості" з глибокими наслідками у всьому світі, ПАРЄ виступила з наполегливим закликом до єдності у підтримці України й надання максимального тиску на Росію, щоб вона негайно та повністю припинила свою агресію, і до "рішучих дій" міжнародної спільноти щодо захисту демократичного світопорядку,

– мовиться у заяві.

Там зазначили, що на карту Європи "повертається нова розділова лінія, проведена діями Кремля".

ПАРЄ підтримує створення трибуналу

ПАРЄ підкреслює, що "стривожена зростаючим числом свідчень звірств, які здійснюють російські солдати", і висловила повну підтримку всім зусиллям з "розслідування скоєних Росією злочинів проти людяності та геноциду", а також у притягненні агресора до відповідальності.

Парламентарії Асамблеї наголошують, що агресія Москви викликала, зокрема найсерйознішу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни, а також "кинула виклик глобальному управлінню та призвела до різкого зростання цін на енергоносії та продовольчої безпеки".

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