ПАРЄ планує провести дебати щодо затримання Протасевича

Парламентська асамблея Ради Європи у червні планує провести дебати щодо затримання білоруського опозиціонера, засновника й ексредактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Наразі їх активно обговорюють.

Цю інформацію в коментарі 24 каналу розповіла нардепка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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ПАРЄ у червні планує провести дебати

Заступниця голови пропрезидентської фракції розповіла, що у червні в ПАРЄ скоріш за все проведуть дебати щодо останніх подій в Білорусі. Наразі їх активно обговорюють.

Їх ще не призначили, але це обговорюється на Президентському комітеті, на Бюро. Я впевнена, що ПАРЄ буде піднімати тему щодо погіршення прав людини в Білорусі, тероризму й ув'язнення Романа Протасевича,

– заявила Євгенія Кравчук.

Вона також додала, що Білорусь не є членом ПАРЄ, адже в цій країні досі діє смертна кара. Нардепка нагадала, що на минулому засіданні ПАРЄ ухвалили дві жорсткі резолюції. На її думку, це ще один спосіб тиску цивілізованого світу на режим – мовилось про звернення до національних урядів посилити санкції та тиск на Білорусь. Кравчук зазначила, що Україна долучається до цього процесу.

"Ми голосували за попередні резолюції та подавали навіть правки, які робили їх жорсткішими. Тому однозначно Україна братиме участь, якщо ці дебати призначать", – пояснила Кравчук.