Пасажир літака до Києва влаштував скандал через маску: поліцейських зустрічали оплесками

Один з пасажирів рейсу Ларнака (Кіпр) – Київ влаштував у літаку скандал та відмовився надягати захисну маску. Весь час в польоті, а це 3 години, він сварився з бортпровідниками та іншими пасажирами. Тож, в аеропорту Києва на нього вже чекали правоохоронці.

Інцидент стався на борту літака WizzAir. Співробітники авіакомпанії законно просили пасажира одягти захисну маску.

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Відео скандалу оприлюднили у мережі. На опублікованих кадрах можна побачити, як чоловік обурився через те, що його попросили перебувати на борту в масці. За словами очевидців, з моменту вильоту він не міг заспокоїтися ні на хвилину й чіплявся до інших пасажирів і бортпровідників.

Під час "спілкування" з іншими пасажирами чоловік кричав, що йому "нічим дихати", лаявся і покривав матами людей на сусідніх місцях. Маску він так і не надів.

У підсумку по прильоту до Києва, на борт викликали поліцейських. Їм порушник намагався довести, що нічого не порушував і навіть погрожував судом. Примітно, що прибуття правоохоронців інші пасажири вітали оплесками й помітили, що їх поява дещо втихомирила неадеквата. За інформацією джерела, в результаті його затримали.

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