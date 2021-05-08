"Душ" у вагоні: пасажирам УЗ довелося їхати з відрами через діряву стелю – відео

У потязі Київ – Миколаїв трапився неприємний інцидент. Через діряву стелю один з вагонів заливало рясним дощем. Пасажири захищалися від нього відрами.
Джерело:інстаграм-сторінка anastyagde
Відповідні кадри у своєму інстаграмі опублікувала користувачка з нікнейом @anastyagde. Ними поділилася у фейсбуці Галина Попцова, після чого інцидент набув розголосу.
Читайте також Гроші у кишеню провідникам: Укрзалізниця потрапила у скандал через "зайців"
Очевидці жартували, що потрапили у бізнес-клас. "Боюся, що до ранку у цьому потязі пасажири почнуть топити дровами", – іронічно підписала допис Попцова.
На оприлюднених відео видно, як дощ заливав підлогу вагону, утворилися калюжі. Вода з частини ламп у стелі лилася прямісінько на нижні пасажирські ліжка.
Поїздка завдала пасажирам незручностей, їм довелося поставити поруч відра й продовжувати поїздку, загнувши ноги. Вони стежили, аби не намокнули речі.
Дощ капає зі стелі вагону Укрзалізниці: дивіться відео
Як відреагували в Укрзалізниці
Пресслужба Укрзалізниці прокоментувала цей допис. Там вибачилися за негативний досвід пасажирів й заявили, що передали інформацію до відповідного підрозділу.
Коли потяг прибуде на кінцеву станцію, у депо проведуть детальний огляд вагону для подальшого виправлення ситуації,
– підкреслили у повідомленні.
Крім цього, там також запевнили, що вагон з дірявою стелею виключать зі складу потягу. "Вибачте, будь ласка, за принесені незручності", – підсумували в УЗ.
Скандал з брудними вікнами в УЗ
- Попередній скандал в Укрзалізниці спалахнув після того, як журналіст з Данії Йоханес Андерсен проїхався у брудному вагоні.
- Після того, як йому не вдалося відмити вікно з середини вологими серветками, на одній із зупинок чоловік купив швабру та мийний засіб.
- Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. У відповідь міністр інфраструктури Владислав Криклій звинуватив Андерсена у "хайпі".
- Згодом в Укрзалізниці навіть вирішили продемонструвати данцю, як миють вагон. Втім, таке показове прибирання йому не сподобалося.