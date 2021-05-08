"Душ" у вагоні: пасажирам УЗ довелося їхати з відрами через діряву стелю – відео

У потязі Київ – Миколаїв трапився неприємний інцидент. Через діряву стелю один з вагонів заливало рясним дощем. Пасажири захищалися від нього відрами.

Відповідні кадри у своєму інстаграмі опублікувала користувачка з нікнейом @anastyagde. Ними поділилася у фейсбуці Галина Попцова, після чого інцидент набув розголосу.

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Очевидці жартували, що потрапили у бізнес-клас. "Боюся, що до ранку у цьому потязі пасажири почнуть топити дровами", – іронічно підписала допис Попцова.

На оприлюднених відео видно, як дощ заливав підлогу вагону, утворилися калюжі. Вода з частини ламп у стелі лилася прямісінько на нижні пасажирські ліжка.

Поїздка завдала пасажирам незручностей, їм довелося поставити поруч відра й продовжувати поїздку, загнувши ноги. Вони стежили, аби не намокнули речі.

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Як відреагували в Укрзалізниці

Пресслужба Укрзалізниці прокоментувала цей допис. Там вибачилися за негативний досвід пасажирів й заявили, що передали інформацію до відповідного підрозділу.

Коли потяг прибуде на кінцеву станцію, у депо проведуть детальний огляд вагону для подальшого виправлення ситуації,

– підкреслили у повідомленні.

Крім цього, там також запевнили, що вагон з дірявою стелею виключать зі складу потягу. "Вибачте, будь ласка, за принесені незручності", – підсумували в УЗ.

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