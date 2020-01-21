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      Пасажири побили провідника за зауваження щодо паління в тамбурі

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      У потягах в Україні палити заборонено / Ілюстративне фото (pixabay)

      Четверо пасажирів потягу, що прямував з Києва до Івано-Франківська 20 січня, побили провідника. Інцидент стався через зауваження про куріння в тамбурі вагону.

      Про напад на провідника у поїзді розповіла пресслужба Укрзалізниці.

      Читайте також: Під час руху загорівся пасажирський дизель-поїзд на Сумщині

      Працівник залізниці помітив компанію людей, що палила у тамбурі вагону, та зробив їм зауваження. У результаті 50-річному залізничнику на станції у Львові надавали допомогу через забої обличчя.

      Начальник поїзда викликав поліцію, і вже у Львові правоохоронці задокументували правопорушення та затримали нападників.

      Через цю ситуацію Укрзалізниця вкотре закликала Національну поліцію до розмови про організацію забезпечення супроводу правоохоронцями пасажирських поїздів. 

      Важливо!

      В Україні заборонено куріння тютюнових виробів у громадських місцях, серед іншого й у вагонах поїздів.

      Про це мовиться у законі "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення".

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      сьогодні
      978
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Укрзалізниця Кримінальні новини Поліція Новини Львова
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