Пасажири побили провідника за зауваження щодо паління в тамбурі

Четверо пасажирів потягу, що прямував з Києва до Івано-Франківська 20 січня, побили провідника. Інцидент стався через зауваження про куріння в тамбурі вагону.

Про напад на провідника у поїзді розповіла пресслужба Укрзалізниці.

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Працівник залізниці помітив компанію людей, що палила у тамбурі вагону, та зробив їм зауваження. У результаті 50-річному залізничнику на станції у Львові надавали допомогу через забої обличчя.

Начальник поїзда викликав поліцію, і вже у Львові правоохоронці задокументували правопорушення та затримали нападників.

Через цю ситуацію Укрзалізниця вкотре закликала Національну поліцію до розмови про організацію забезпечення супроводу правоохоронцями пасажирських поїздів.

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В Україні заборонено куріння тютюнових виробів у громадських місцях, серед іншого й у вагонах поїздів.



Про це мовиться у законі "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення".