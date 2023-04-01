Паша "Мерседес" стверджує, що отримав підозру від СБУ і каже про обшуки

Колишній очільник Києво-Печерської лаври Павло Лєбедь заявив, що вранці 1 квітня СБУ вручила йому підозру. Представник УПЦ МП сказав, що у його будинку маю провести обшуки.

Він заявив про це журналістам 1 квітня. Відповідне відео поширюють в мережі. Проте своєї провини "Паша Мерседес" традиційно не визнає.

Дивіться також Вигнання бісів: чому Україна має зачинити портал у пекло, який відкрили попи УПЦ МП

Що сказав Паша "Мерседес" про підозру

Павло Лебідь заявив, що підозру йому вручили о 7:30 1 квітня. Представник УПЦ МП заявив, що у цей же день у його домі проведуть обшуки.

Він також додав, що підозру вручили за співпрацю з Росією та за розпалювання релігійної ворожнечі. ЗМІ пишуть, що мовиться про:

розпалювання міжрелігійної ворожнечі;

виправданні збройної агресії Росії.

Ще кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було – не дітей, нікого абсолютно я не проклинав. Але я сказав, що наші сльози не спадуть на землю, а впадуть на тих людей, які роблять ці справи,

– намагався виправдатись Павло.

"Паші Мерседес" вручили підозру: дивіться відео

В Службі безпеки України наразі цю інформацію не підтверджували. Проте 24 Канал звернувся до них за коментарем.

Варто додати, що у своєму зверненні 29 березня представник УПЦ МП сипав погрозами та прокльонами українській владі. Він справді говорив, мовляв, "сльози виселених священнослужителів, "не впадуть у землю – вони впадуть йому (українському лідеру – 24 Канал) на голову".

"Паша Мерседес" також заявляв, що нібито Бог не простить лідеру держави вигнання Московської церкви з Лаври. Ба більше, у своєму зверненні представник УПЦ МП також заявив, що не поїде, поки "всіх не похоронить".

Введіть сьогодні в інтернет: що я сьогодні їду. Покидаю свою країну. Швидко оформив паспорт і втік із цього приміщення. Начебто це я оформлював документи, начебто я щось робив. Вони скрізь розповідають, що я поїду. Ні! Я не поїду до останнього із вас, поки не похороню всіх,

– заявив Павло.

Варто додати, що він також 30 березня штовхнув та обізвав журналістку в Лаврі. Це трапилось тільки тому, що вона хотіла поставити йому питання. Також Паша "Мерседес" заявляв, що він готовий бити за Лавру. Детальніше про псевдохристиянську поведінку митрополита – читайте тут.

Виселення УПЦ МП з Лаври: коротко