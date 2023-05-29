Справа проти Паші "Мерседеса": чи продовжили арешт митрополиту

Раніше СБУ вручила митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю підозру. А вже сьогодні, 29 травня, йому продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це стало відомо із зали суду. Так, було задовільнено цілодобовий домашній арешт митрополита до 1 липня.

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Суд продовжив Паші "Мерседесу" запобіжний захід

Як стало відомо, суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет.

Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебідя, у виправдовуванні збройної агресії Росії і принижуванні громадян у зв’язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває,

– зазначив прокурор Євген Завістовський.

На це вже відреагував митрополит. Він звернувся до прокурора і слідчого СБУ.

"Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому", – сказав Паша "Мерседес".

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