Справа проти Паші "Мерседеса": чи продовжили арешт митрополиту
Джерело:Суспільне
Раніше СБУ вручила митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю підозру. А вже сьогодні, 29 травня, йому продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Про це стало відомо із зали суду. Так, було задовільнено цілодобовий домашній арешт митрополита до 1 липня.
Важливо Ніколи не був на боці агресії, – митрополит Павло виправдовується у залі суду
Суд продовжив Паші "Мерседесу" запобіжний захід
Як стало відомо, суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет.
Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебідя, у виправдовуванні збройної агресії Росії і принижуванні громадян у зв’язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває,
– зазначив прокурор Євген Завістовський.
На це вже відреагував митрополит. Він звернувся до прокурора і слідчого СБУ.
"Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому", – сказав Паша "Мерседес".
Вручення підозри Паші "Мерседесу": все, що відомо
- 1 квітня цього року СБУ вручила колишньому очільнику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу (Лебедю) підозру по двох статтях Кримінального кодексу України.
- Його підозрюють за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, а також за виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників.
- Згодом митрополита УПЦ МП викликали на допит. Сам священник після вручення підозр дуже швидко покинув Києво-Печерську Лавру.
- Вдома у колишнього очільника Києво-Печерської лаври під час обшуків знайшли портрети з бурштину, коштовності та золото. Також у розкішному маєтку був російський герб.
- До речі, митрополиту 1 квітня обрали запобіжний захід. Проте він довго відмовлявся одягнути електронний браслет, посилаючись на стан здоров'я.