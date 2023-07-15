Може померти у СІЗО: патріарх Кірілл видав абсурдну заяву про Пашу "Мердеса"

Суд 14 липня змінив запобіжний захід для одіозного митрополита Павла Лебедя (Паші "Мерседеса"). На сполох раптом забив патріарх Кірілл.

Відповідно до рішення суду, Паша "Мерседес" може поїхати на "ретрит" до СІЗО або ж сплатити заставу. Її сума становить понад 33 мільйони гривень.

Зверніть увагу Заперечив існування України: Паша "Мерседес-Тесла" отримав нові підозри

У суді заявили, що одіозний митрополит, який перебував під домашнім арештом, порушив обов'язки, які на нього наклав суд. Паша "Мерседес" спілкувався з одним зі свідків у справі. За даними прокурора, Лебідь чудово знав про цю заборону.

Окрім того, суд побоюється, що перебуваючи поза межами СІЗО Паша "Мерседес" може знищити або спотворити докази.

Як відреагував Кірілл

Патріарх Кірілл, який раніше благословив окупантів вбивати українців, вирішив "допомогти" Паші. Він показово забив на сполох й заявив, що вже звернувся до очільників християнських церков та міжнародних організацій. Як аргумент, чому Паша "Мерседес" начебто не може перебувати у СІЗО, патріарх Кірілл вибрав найабсурднішу з версій: він начебто може померти. Міг би вигадати щось правдоподібніше. Ймовірно, Пашу "Мерседеса" не влаштовують умови, бо він любить, щоб все було "дорого-багато".