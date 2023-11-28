"Вашими молитвами": Паша Мерседес вперше прибув до суду після 4 місяців перерви через інфаркт

14 серпня митрополита УПЦ МП Павла Лебідя госпіталізували через гострий інфаркт міокарда. З того часу допити у межах судових справ призупинили.

28 листопада скандальний колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь прибув на судове засідання у Печерському районному суді. Це сталося вперше після того, як 4 місяці тому у нього стався інфаркт.

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Павло розповів, як почувається

Втім, і цього разу засідання довелося перенести на завтра, 29 листопада. Оскільки сторона захисту не прийшла.

Сам же Паша Мерседес показався на люди. На запитання журналістів про самопочуття, той відповів, що почувається добре.

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Нагадаємо, 15 серпня адвокат Микита Чекман повідомив, що днем раніше митрополита терміново госпіталізували і прооперували у кардіологічному відділенні однієї з лікарень Києва. У Лебідя, за словами його захисника, діагностували гострий інфаркт міокарда. Чекман додав, що усі допити у межах розгляду справи щодо підозрюваного мають бути призупинені через стан його здоров'я.

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Поки Паша перебував на лікарняному, слідство на місці не стояло. Служба безпеки завершила розслідування щодо митрополита московського патріархату і передала до суду обвинувальний акт.

Відомо, що Павла Лебідя звинувачують за двома статтями:

порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно;

виправдовування російської агресії проти України, вчинене службовою особою повторно.

Зокрема, слідчі з'ясували, що Павло неодноразово заперечував суверенітет України, а російську агресію називав "громадянським конфліктом". Крім того, він дозволяв собі образливі висловлювання щодо представників інших релігійних конфесій.

За вищеперераховане Лебідю "світить" 8 років в'язниці та конфіскація майна.

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