Паші Мерседесу змінили запобіжний захід: його відправили до СІЗО

14 липня відбулося судове засідання щодо справи Паші Мерседеса. Йому змінили запобіжний захід. Тепер замість домашнього арешту він відправиться до СІЗО.

Кореспонденти повідомили, що митрополиту УПЦ МП запобіжний захід змінили. До 14 серпня він сидітиме у СІЗО замість того, щоб перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

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Паша Мерседес ще може внести заставу

Слід зауважити, що Паша Мерседес має можливість внести заставу. Йому необхідно десь роздобути понад 33 мільйони гривень, щоб не опинитися за ґратами.

Як з'ясувалося Павло Лебідь порушив обов'язки, які на нього наклав суд. За словами прокурора, він спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі. Сам же митрополит під час засідання стверджував, що свідок йому не знайомий.

Клопотання подав адвокат Паші Мерседеса Олег Поваляєв. Він прагне, щоб свідка запросили та провели допит у судовому порядку. За словами кореспондентів, його клопотання залишили на кінець розгляду справи митрополита.

Євген Завістовський, прокурор у цій справі, підкреслив, що Павло Лебідь про заборону спілкуватися зі свідком знав. Про це свідчить знайомство митрополита УПЦ МП з протоколами.

Відповідне клопотання відправити Пашу Мерседеса до СІЗО обумовлене низкою важливих моментів. Передовсім прокурори прагнуть запобігти спілкуванню обвинуваченого зі свідками. Також, правоохоронці вважають, що він може знищити або спотворити докази, перебуваючи на волі.

Сам же митрополит продовжує все заперечувати. За його словами, він нічого не порушував. Ба більше, мовляв, "ніколи в житті не був на стороні агресора" та "ніколи не підтримував Путіна".

У Паші Мерседеса нові підозри

Зауважимо, що напередодні СБУ повідомила, що Пашу Мерседеса викрили на нових фактах протиправної діяльності. Почалося все з інтерв'ю, яке він дав за день до оголошення йому першої підозри. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.

Крім того, за словами митрополита війна Росії проти України – "громадянський конфлікт". У СБУ підкреслили, що судова лінгвістична експертиза вже ці факти злочинних дій підтвердила.

Тож йому оголосили про нові підозри: