Пашинян оголосив про звільнення голови Генштабу: президент проти

Нікол Пашинян оголосив про звільнення з посади голови Генштабу Вірменії Оніка Гаспаряна. Таке рішення прем'єр-міністр схвалив без указу президента.
Джерело:сайт Нікола Пашиняна
Пашинян пояснив свою заяву тим, що президент Армен Саркісян не підписав указ про звільнення Гаспаряна в термін і не оскаржив його в Конституційному Суді.
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Беручи за основу той факт, що президент не підписав указ про звільнення начальника Генштабу, і не став оскаржувати його в суді, з 10 березня Гаспарян звільняється із займаної посади силою закону,
– мовиться у заяві Пашиняна.
Реакція президента на дії прем'єра
Після заяви Пашиняна, Саркісян оголосив, що звернувся у Конституційний Суд. Він просить вирішити питання відповідності Конституції Закону про військову службу.
Глава держави також наголив на важливості схвалити рішення у найкоротші терміни.
Саркісян зазначив, що вирок Конституційного Суду може мати серйозний вплив на теперішню ситуацію в країні.
У Єревані вже готуються до протестів
Противники Пашиняна 10 березня вийдуть на протест з вимогою відставки прем'єра. До акцій вже готуються і опозиція, і силовики.
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Так, на вулиці Єревану вже вивели колону силовиків.
У Вірменії готуються до протестів: відео
Чому Пашинян хоче звільнити голову Генштабу
- 25 лютого Генштаб Вірменії закликав до відставки прем'єр-міністра. Пашинян заявив про державний переворот.
- Політик закликав президента звільнити Гаспаряна через такі заяви. Однак Саркісян не підписав указ, бо вважає, що він суперечить Конституції.
- Конфлікт між армією та Пашиняном виник після слів другого про ракетні комплекси, які заступник Гаспаряна назвав несерйозними.
- Згодом заступника звільнили з посади за ініціативою прем'єра. Це викликало обурення у Генштабі.