Пашинян оголосив про звільнення голови Генштабу: президент проти

10 березня 2021 , 10:31
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Нікол Пашинян оголосив про звільнення з посади голови Генштабу Вірменії Оніка Гаспаряна. Таке рішення прем'єр-міністр схвалив без указу президента.

Джерело:

сайт Нікола Пашиняна

Пашинян пояснив свою заяву тим, що президент Армен Саркісян не підписав указ про звільнення Гаспаряна в термін і не оскаржив його в Конституційному Суді.

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Беручи за основу той факт, що президент не підписав указ про звільнення начальника Генштабу, і не став оскаржувати його в суді, з 10 березня Гаспарян звільняється із займаної посади силою закону,
– мовиться у заяві Пашиняна.

Реакція президента на дії прем'єра

Після заяви Пашиняна, Саркісян оголосив, що звернувся у Конституційний Суд. Він просить вирішити питання відповідності Конституції Закону про військову службу.

Глава держави також наголив на важливості схвалити рішення у найкоротші терміни.

Саркісян зазначив, що вирок Конституційного Суду може мати серйозний вплив на теперішню ситуацію в країні.

У Єревані вже готуються до протестів

Противники Пашиняна 10 березня вийдуть на протест з вимогою відставки прем'єра. До акцій вже готуються і опозиція, і силовики.

Раніше Опозиція Вірменії оголосила страйк і вимагає відставки Пашиняна до полудня 10 березня

Так, на вулиці Єревану вже вивели колону силовиків.

У Вірменії готуються до протестів: відео

Чому Пашинян хоче звільнити голову Генштабу

  • 25 лютого Генштаб Вірменії закликав до відставки прем'єр-міністра. Пашинян заявив про державний переворот.
  • Політик закликав президента звільнити Гаспаряна через такі заяви. Однак Саркісян не підписав указ, бо вважає, що він суперечить Конституції.
  • Конфлікт між армією та Пашиняном виник після слів другого про ракетні комплекси, які заступник Гаспаряна назвав несерйозними.
  • Згодом заступника звільнили з посади за ініціативою прем'єра. Це викликало обурення у Генштабі.
Зверніть увагу! Після того, як Пашинян підписав угоду щодо перемир'я у Нагірному Карабасі, у Вірменії періодично спалахують протести. Люди звинувачують політика у капітуляції їхньої країни й вимагають його відставки.