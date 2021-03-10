Пашинян оголосив про звільнення голови Генштабу: президент проти

Нікол Пашинян оголосив про звільнення з посади голови Генштабу Вірменії Оніка Гаспаряна. Таке рішення прем'єр-міністр схвалив без указу президента.

Пашинян пояснив свою заяву тим, що президент Армен Саркісян не підписав указ про звільнення Гаспаряна в термін і не оскаржив його в Конституційному Суді.

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Беручи за основу той факт, що президент не підписав указ про звільнення начальника Генштабу, і не став оскаржувати його в суді, з 10 березня Гаспарян звільняється із займаної посади силою закону,

– мовиться у заяві Пашиняна.

Реакція президента на дії прем'єра

Після заяви Пашиняна, Саркісян оголосив, що звернувся у Конституційний Суд. Він просить вирішити питання відповідності Конституції Закону про військову службу.

Глава держави також наголив на важливості схвалити рішення у найкоротші терміни.

Саркісян зазначив, що вирок Конституційного Суду може мати серйозний вплив на теперішню ситуацію в країні.

У Єревані вже готуються до протестів

Противники Пашиняна 10 березня вийдуть на протест з вимогою відставки прем'єра. До акцій вже готуються і опозиція, і силовики.

Раніше Опозиція Вірменії оголосила страйк і вимагає відставки Пашиняна до полудня 10 березня

Так, на вулиці Єревану вже вивели колону силовиків.

У Вірменії готуються до протестів: відео

Чому Пашинян хоче звільнити голову Генштабу

25 лютого Генштаб Вірменії закликав до відставки прем'єр-міністра. Пашинян заявив про державний переворот.

Політик закликав президента звільнити Гаспаряна через такі заяви. Однак Саркісян не підписав указ, бо вважає, що він суперечить Конституції.

Конфлікт між армією та Пашиняном виник після слів другого про ракетні комплекси, які заступник Гаспаряна назвав несерйозними.

Згодом заступника звільнили з посади за ініціативою прем'єра. Це викликало обурення у Генштабі.