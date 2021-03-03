Пашинян сподівається провести у Вірменії позачергові вибори

3 березня 2021 , 17:28
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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сподівається, що домовиться з опозицією про позачергові парламентські вибори. Влада готова провести їх у 2021 році.

Джерело:

Sputnik

Пашинян наголосив, що на виборах зможуть висловитись не лише протестувальники, а й інші громадяни.

До теми Опозиція Вірменії запропонувала Пашиняну угоду щодо позачергових виборів

Що каже Пашинян про ймовірні вибори

  • Прем'єр заявив, що вибори можуть бути засобом відновлення суспільної солідарності.
  • Тому, за словами Пашиняна, політичні сили повинні бути гарантами того, що вибори пройдуть вільно, прозоро та чесно.
  • Відтак Пашинян планує невдовзі зустрітись з опозицією.

Що говорила опозиція

Напередодні очільник опозиційної партії "Світла Вірменія" Едмон Марукян закликав Пашиняна не звільняти начальника Генштабу. Натомість він запропонував прем'єру угоду.

Опозиція готова підписати з Пашиняном документ про те, що в разі його відставки і призначення позачергових виборів, не висуватимуть будь-яку кандидатуру на цей пост.

Що цьому передувало

  • Начальник Генштабу збройних сил Вірменії Онік Гаспарян закликав до відставки Пашиняна. Тоді прем'єр заявив про державний переворот та звільнив Гаспаряна.
  • Однак президент Вірменії Армен Саркісян рішення про звільнення глави Генштабу не підтримав.
  • Через це у парламенті навіть не виключають імпічмент президента.