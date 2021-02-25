Пашинян запевнив, що досі контролює армію

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що армія країни досі йому підпорядковується. За словами чиновника, ворогів усередині Вірменії в нього немає.

Що заявив Пашинян

Ситуація, після спроби військового перевороту у Вірменії, керована. Про це прем'єр-міністр заявив на мітингу своїх прихильників.

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Він наголосив, що небезпека зіткнень існує завжди, тому всі сили у Вірменії мають домовитися і попередити це.

Найважливіше, що ми всі спокійні. Всередині країни у нас ворогів немає. Це найважливіший факт. Але є питання, які треба обговорити,

– підкреслив Пашинян.

За його словами, небезпека перевороту наразі керована, крім того, армія підпорядковується "народу і прем'єру".

"Вважаю, що це (вимога військових про відставку Пашиняна, – 24 канал) – емоційна реакція. До наших братів ми не повинні ставитися строго", – заявив прем'єр.

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