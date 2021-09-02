Пашинян заявив, що конфлікт у Нагірному Карабаху досі не врегульований

Прем'єр-міністр Вірменії вважає, що попри угоду про перемир'я, конфлікт у Нагірному Карабаху досі триває. Пашинян вважає, що право Арцаху на самовизначення має підтвердитись офіційним статусом.

Про це мовиться у привітанні глави вірменського уряду з нагоди 30-річчя декларації про створення Нагірно-Карабаської республіки.

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Пашинян привітав із 30-річчям самовизначення Нагірного Карабаху

Пашинян наголосив, що це рішення закріпили на загальному референдумі 10 грудня 1991 року. Це стало результатом карабаського руху, який розпочався у 1988 році.

Народ Арцаху скористався своїм законним правом, і будь-яке насильство проти нього направлено проти людства. Таким було застосування насильства проти народу Арцаху відразу після проголошення незалежності – війна, в результаті якої термін "нагірнокарабаський конфлікт" увійшов до порядку міжнародних відносин,

– написав Пашинян.

Прем'єр закликав відновити мирний процес врегулювання

Прем'єр наголосив, що незважаючи на створення Мінської групи ОБСЄ, конфлікт не знайшов свого вирішення. Вірменія має намір розповідати на всіх міжнародних платформах, що протистояння досі триває і потребує мирного врегулювання. Пашинян закликав відновити мирний процес у рамках мінської групи.

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