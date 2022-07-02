У Тернополі чоловік прожив без жодних документів 25 років

Виявляється, життя абсолютно без жодного документа можливе. Це вдалося довести мешканцю Тернополя, який 25 років давав собі раду без документів.

Паспорт громадянина України став неабиякою гордістю кожного громадянина. Його захотіли отримати навіть ті, хто раніше взагалі не мав документів.

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Чоловік без документів

Міграційна служба Тернопільської області повідомила про вкрай курйозний випадок. До них звернувся чоловік, який 25 років жив без документів. Йдеться не лише про паспорт – у нього взагалі не було нічого, щоб посвідчувало його особу.

Вперше прийнято заяву про оформлення посвідки на тимчасове проживання від особи, що визнана особою без громадянства,

– йдеться у повідомленні міграційної служби.

ДМС здійснила ряд перевірок, які дозволили прийняти рішення про надання чоловіку посвідки на проживання, яка в перспективі дозволить йому набути українське громадянство.

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