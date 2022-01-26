Паспорти вже здав: в ДБР закликали Порошенка припинити маніпуляції

Державне бюро розслідувань закликало Петра Порошенка співпрацювати зі слідством. Правоохоронці також наголосили на важливості дотримуватися запобіжного заходу.

Паспорти віддав лише після висвітлення факту ігнорування

Порошенко вже здав 4 закордонні паспорти та дипломатичний паспорт у Державну міграційну службу. Однак в ДБР зазначили, що це сталося лише 24 січня – після публічного висвітлення факту ігнорування нардепом рішення суду.

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У той же день лідера "Європейської Солідарності" викликали на допис до слідчого о 16:00. Підозрюваний прийшов у ДБР, однак не дочекався слідчого кілька хвилин й пішов геть.

При цьому його команда встигла зняти відео, що їх ніби в ДБР ніхто не чекав, хоча адвокатам було достеменно відомо, що слідчий підійде до них за декілька хвилин,

– розповіли у Бюро.

Тепер Порошенка викликають до слідчого 31 січня об 11:00. ДБР закликало нардепа "припинити маніпулювати суспільною думкою".

Які зобов'язання суд поклав на Порошенка:

здати на зберігання до відповідних органів документи, що дають право виїзду за кордон;

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання.

Головне про справу нардепа

Порошенка підозрюють у державній зраді. Мовиться про співпрацю з бойовиками та закупівлю вугілля з тимчасово окупованого Донбасу. Іншим фігурантом цієї справи є проросійський нардеп Віктор Медведчук.

19 січня Печерський суд оголосив лідеру "ЄС" запобіжний захід. Так, парламентаря відпустили під особисте зобов'язання.

Тепер це рішення оскаржує і Офіс генпрокурора, і сам Порошенко. Прокурори вимагають взяти політика під варту з правом внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень. Водночас адвокати нардепа оскаржують заборону на виїзд за кордон.

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Повний текст публікації ДБР у телеграмі:

Державне бюро розслідувань закликає Петра Порошенка припинити маніпулювати суспільною думкою та нарешті почати виконувати рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та поклав обов'язки.

Водночас підозрюваний виконав рішення суду у частині передачі до Державної міграційної служби своїх чотирьох паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня 2022 року вже після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду.

Крім того, на 16.00 цього ж дня Петра Порошенка викликали до слідчого ДБР для проведення допиту. Задля створення видимості виконання покладених судом на нього обов'язків підозрюваний з'явився до ДБР, однак невдовзі покинув приміщення не дочекавшись слідчого. При цьому його команда встигла зняти відео, що їх ніби в ДБР ніхто не чекав, хоча адвокатам було достеменно відомо, що слідчий підійде до них за декілька хвилин.

Наступного разу слідчий ДБР чекає Петра Порошенка на 11:00 31 січня 2022 року.