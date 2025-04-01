Це нам допоможе, – Подоляк про емоційну реакцію пастора Трампа на візит до України

До України приїхав особистий духовний радник Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, який відвідав Бучу, Ірпінь, Бородянку, що постраждали від російської агресії. Побачивши наслідки дії окупантів, Бернс визнав, що змінив своє ставлення до війни в Україні.

Пастор Марк Бернс відвідав нашу країну на запрошення головного рабина України Моше Асмана. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що з духовним наставником Дональда Трампа відбувається постійна комунікація завдяки Моше Асману.

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Трамп має зробити правильні висновки

Подоляк наголосив, що пастор Бернс абсолютно чітко розуміє мотивацію російсько-українського військового конфлікту, усвідомлює, що таке оборонна війна у виконанні України.

Це матиме суттєвий вплив і на представників адміністрації, і особисто на Дональда Трампа. Це нам допоможе,

– підкреслив радник глави ОПУ.

Таку практику треба, на його думку, використовувати і надалі, щоб давати можливість, зокрема, республіканським спікерам, оточенню Трампа, побачити, що Україна чинить спротив противнику вже три роки.

Вони мають зрозуміти, що Україна – це, за словами Подоляка, про історію успіху, адже наша країна тривалий час ефективно веде війну з Росією, а ворог сьогодні нікуди суттєво не просувається. Ба більше, війна періодично переходить на територію Росії, що зануляє її репутацію мілітарної, домінуючої країни.

Тому потрібно показувати, що Україна важлива для Сполучених Штатів, адже це інвестиції в країну, яка остаточно зруйнувала репутацію Росії,

– відзначив Подоляк.

Також важливо розуміти, що Росія не є країною-партнером Сполучених Штатів Америки. Навіть в погляду короткострокової стратегії, вони завжди будуть опонентами. Очевидно, що Москва прагне дискредитувати Трампа як перемовника та США – як посередника у дипломатичному плані.

Росіяни, за словами радника голови ОПУ, затягують час, роблять абсолютно неприйнятні речі, не вміють вести переговори і виставляють політичні умови, які не мають сенсу, враховуючи, що війна вже триває три роки.

Все це точно буде змінювати настрої, що домінують в оточенні Дональда Трампа,

– впевнений Михайло Подоляк.

Він додав, що коли певну стратегію Трампа ламає виключно одна країна – Росія, то в певний він має зробити правильні висновки. Тоді, виходячи з психотипу президента США, можна очікувати набагато серйозніших проблем для Росії, насамперед санкційних і мілітарних.

Зазначимо, що після візиту в Україну та відвідування Бучі, Ірпеня та Бородянки, духовний радник Трампа пастор Марк Бернс, зробив допис в соцмережі X. Він, зокрема, підкреслив, що незалежно від того, "подобається вам президент Трамп чи президент Зеленський, тут гинуть реальні люди".

Пастор також вказав на те, що саме Трамп відправив в Україну "Джавеліни" замість подушок" (натяк, що Обама, на відміну від Трампа, направляв гуманітарну лише допомог, – 24 Канал).

Крім того, Марк Бернс підкреслив, що українські солдати на фронті просять "1000 танків, 300 винищувачів F-35, протиповітряну зброю, щоб збивати безпілотники". Пастор також відзначив, що його думка про війну в Україні змінилася.