ПАТ "Аграрний фонд" виплатив державі 211,5 мільйона гривень дивідендів протягом 2016-2018 років

Протягом трьох років ПАТ "Аграрний фонд" виплатило державі 211 500 тисяч гривень дивідендів. Ця інформація є зазначеною в аудиторському звіті за результатами державного фінансового аудиту діяльності ПАТ "Аграрний фонд" за період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2018-го.

Зокрема, в 2016 році підприємство на користь держави виплатило дивіденди у розмірі 116 мільйонів гирвень, у 2017 році – 24,4 мільйона гривень, в 2018 році – 71,1 мільйона гривень.

Згідно з даними аудиторського звіту, чистий прибуток ПАТ "Аграрний фонд" по 2016 рік склав 48,7 мільйона гривень, за 2017-й – 94,8 мільйона гривень. Виконання фінансового плану в частині чистого прибутку в 2016 році склало 101,4%, у 2017 році – 103,7%.

Голова правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрій Радченко, коментуючи результати аудиту, зазначив: "Діяльність ПАТ "Аграрний фонд" є доказом того, що державне підприємство може та повинно бути прибутковим. З року в рік Товариство – прибуткове та є донором державного бюджету України".

Згідно з аудиторським звітом, активи Товариства за вказаний звітний період зросли з 6,11 мільярда гривень до 6,99 мільярда гривень.

Варто також відзначити, що існує низка факторів, які негативно впливають на роботу підприємства. Відповідно до аудиторського звіту, виявлено, що через неналежне зберігання зерна, що належить Аграрному фонду, держава зазнала збитків у розмірі 18,8 мільйона гривень. Недостачу у 4,2 тисяч тонн зерна зафіксовано на Полтавському та Івано-Франківському комбінатах хлібопродуктів, які перебувають у державній власності та є в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Фактично зазначена недостача у 4,2 тисяч тонн становить менше ніж 0,1% від загального обсягу зерна, яке було закуплено ПАТ "Аграрний фонд" і відправлено на зберігання на елеватори підприємств-підрядників протягом зазначеного періоду. У той час як збитки під час зберігання зерна у європейських країнах становлять 5-7%, а в Україні здебільшого – 10%.

Крім того, ПАТ "Аграрний фонд" неодноразово зверталося до керівництва МінАПК з проханням передати в управління вісім комбінатів хлібопродуктів. Це дозволило б Товариству працювати більш ефективно та уникнути розкрадань.

Зокрема, аудитом встановлено, що маючи у сфері управління власні виробничі потужності, ВАТ "Аграрний фонд" міг би щорічно економити близько 10% від загальної суми коштів, що витрачаються на зберігання, навантаження та переробку зерна, а також продуктів його переробки.

Крім того, варто зауважити, що ПАТ "Аграрний фонд" неодноразово зверталося до правоохоронних органів з інформацією про розкрадання майна фонду на тому ж ДП "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів". Відповідні заяви було направлено до Департаменту захисту економіки Національної поліції України та Військової прокуратури України.

За зверненням ВАТ "Аграрний фонд" Управління захисту економіки Національної поліції України провело попереднє розслідування та вручило підозру керівництву ТОВ "Українська зернова компанія "Грейнкор", яке не повернуло зерно.

Також ВАТ "Аграрний фонд" ініціювало досудове розслідування за фактом недопоставки зерна компанією "Сім Інвестторг".

Нагадаємо також, що через безвідповідальну діяльності попереднього керівництва фонду, Товариство втратило понад 2,4 мільяарда гривень (а це майже половина статутного фонду) у неплатоспроможних банках "Брокбізнесбанк" і "Радикал Банк".

Однак, з огляду на складну ситуацію в країні, війну на Сході, анексію Криму та введення воєнного стану в частині областей України, ПАТ "Аграрний фонд" жодного разу не зверталося до уряду з проханням збільшити статутний капітал. Замість цього, відповідно до прийнятої бізнес-практики, Товариство взяло кредит в "Укргазбанку", який також є державною установою.

Як результат, ПАТ "Аграрний фонд" є одним із найприбутковіших державних підприємств і лідером аграрного ринку України.