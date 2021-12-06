Патова ситуація: Путін таки виблагав зустріч із Байденом

Між Джо Байденом і Володимиром Путіним 7 грудня відбудеться розмова по відеодзвінку. Вона стосуватиметься військової діяльності Росії на кордоні України.

Цієї зустрічі Кремль домагався з жовтня 2021 року. Представники Кремля 1,5 місяця публічно обговорювали теми саміту президентів, коли в Білому домі декілька разів заявляли про те, що навіть не знають ні про які зустрічі.

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Відчутно, якій стороні ця розмова необхідна більше. Путін хоче змусити Байдена не підтримувати Україну. Тут ситуація патова.

Путін не відпускає Україну

Очільник Кремля не може відпустити Україну, бо цей факт стане для нього проявом слабкості. Байден же не може перестати підтримувати Київ. Тоді репутація США як стратегічного партнера та захисника демократій буде зруйнована навічно.

Зважаючи на те, щодо чого домовляться президенти вимальовуватимуть різні сценарії.

Деякі країни ЄС спочатку з недовірою поставилися до попереджень США щодо підготовки Росією вторгнення в Україну, проте Вашингтону вдалося їх переконати.

Світ скептичний до вторгнення Росії

Авторитетне світове видання Financial Times стверджує, що розвідники США допомогли переконати деякі столиці, які раніше були налаштовані скептично, включно з Берліном. Темою скептицизму було те, що Кремль незабаром може ввести свої війська до України.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявляв, що Україна не отримає військової допомоги у разі наступу Росії.

Жозеп Боррель, імовірно після аргументів Вашингтону, уже почав стверджувати, що варто показати Москві можливі наслідки чергового нападу на Україну.

Допомога від НАТО у разі нападу

Київ уже зараз може розраховувати на підтримку з боку НАТО у разі нападу. Такі заяви пролунали за підсумками міністерської зустрічі Альянсу.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО активно сприятиме створенню військових можливостей України, які допоможуть нам захищати себе.

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Є ще одна ідея, яку зараз обговорюють у Європі. Там пропонують спрямувати в Україну військових. Тоді Кремль нападе не лише на українське військо, а й на солдатів держави Альянсу.

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Міністр оборони Олексій Резніков закликав Канаду, США та Велику Британію направити в Україну військових інструкторів та розмістити їх на позиціях поблизу лінії фронту.

Також більшість поляків вважають, що у разі нападу Росії на Україну НАТО має надати військову підтримку Києву. Про це свідчать дані опитування SW Research у Польщі.

Згідно з опитуванням, майже 62% населення Польщі підтримують необхідність військової підтримки Альянсу для України.

Також згідно з останнім дослідження американської компанії Chicago Council on Global Affairs, яке провели після зустрічі Володимира Зеленського з Байденом, 64% громадян США вважають, що Штати мають допомогти Україні захиститись від Росії.

Франція й Німеччина стурбовані своїм комфортом

Проте такі країни, як Німеччина та Франція більше стурбовані збереженням своїх економічних відносин з Росією. Попри це, глава фракції Європейської народної партії в Європарламенті заявив, що у разі нападу Росії на Україну уряд Німеччини має негайно "згорнути" проєкт "Північний потік-2".

Чи почуємо подібну рішучість від німців? Покаже час, але чомусь я в цьому не впевнений.

Натомість як повідомляють у США, Байден збирається попередити Кремль про болісні санкції, які раніше не застосовувалися, якщо Росія наважиться на нову агресію проти України. Це питання про невигідність для Путіна.

Сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала президента Байдена бути "дуже чітким та дуже сильним" у спілкуванні з президентом країни-агресорки.

Зустріч спричинить новий виток історії

Подивімося, що маємо. Путін погрожує повномасштабною війною, якщо ЄС та США будуть виступати на підтримку України. Очільник Кремля вимагає визнати його право керувати українською державою.

Що може завадити Путіну напасти? Невигідність війни для Кремля. Якщо він заплатить більше, ніж отримає.

Хто вимірює цю ціну? Країни, які виступають за демократії у світі. Вони можуть зробити війну невигідною за допомогою санкцій і військової підтримки України.

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Що ми маємо сьогодні? Партнери України закликають до найбільш жорстких санкцій для Кремля у разі нападу. Європейський Союз вже не заперечує військову допомогу для України, а мешканці окремих країн здебільшого виступають за таку ідею.

Байден та Путін дадуть 7 грудня новий виток цій історії. Які підсумки розмови не були б, самі українці готові й будуть чинити опір. Наступ Росії – це не вирок, адже Україна переможе. Вірте в українську армію.