"Хотіли взяти голими руками": патріарх РПЦ Кіріл спробував "пояснити" війну Росії проти України
Патріарх Російської православної церкви Кирило спробував пояснити російське вторгнення. Він заявив, що Росія зберігає "християнські цінності, які були включені до системи національних цінностей".
Московський патріарх вкотре звинуватив у цьому Захід, заявивши, що причиною війни в Україні стала нібито відсутність спільних цінностей. Про це він заявив під час літургії у храмі Христа Спасителя у неділю, 9 квітня. Про це пишуть пропагандистські видання, передає 24 Канал.
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Що сказав московський патріархат
"Ставилося завдання взяти нас голими руками, без усякої війни, обдурити нас, втягнути у свій світ, прищепити нам свої цінності. Але народ наш і керівництво наше зрозуміли, що ці цінності суперечать нашим, адже Свята Русь, слава Богу, зберігає християнські цінності, які й були включені до системи національних цінностей. Коли ж стало зрозуміло, що нічого спільного вже немає, все це призвело до військового протистояння", – сказав патріарх РПЦ.
Кремль використовує інформаційну операцію щодо УПЦ МП
- Кремль продовжує інформаційну операцію, спрямовану на неправдиве представлення Росії як релігійно толерантної держави при свідомому утиску релігійних свобод в Україні. УПЦ МП – це продовження країни-агресорки та інструмент гібридної війни. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.
- Аналітики наголосили, що УПЦ МП – це не незалежна релігійна організація, а продовження Росії та інструмент російської гібридної війни. УПЦ МП є підконтрольним Кремлю елементом російської православної церкви в Україні.
- До речі, один священник УПЦ МП у Лисичанську, що на Луганщині, збирав інформацію про своїх конкурентів зі священнослужителів ПЦУ та давав вказівки російським солдатам вбити українського ченця. Зазначається, що російські сили зробили все можливе, щоб покарати окремих священників УПЦ МП в Україні, які не повністю співпрацювали з окупантами.
- Як повідомлялося, у лютому 2023 року російські війська провели обшук у соборі Олександра Невського УПЦ МП у Мелітополі, щоб зареєструвати священників УПЦ МП, які відмовилися молитися за успіх окупантів в Україні або за здоров’я предстоятеля РПЦ патріарха Кирила. А у квітні 2022 року російські військові викрали священника УПЦ МП, який активно роздавав гуманітарну допомогу українським мирним жителям у місті Херсон.