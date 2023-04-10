"Хотіли взяти голими руками": патріарх РПЦ Кіріл спробував "пояснити" війну Росії проти України

Патріарх Російської православної церкви Кирило спробував пояснити російське вторгнення. Він заявив, що Росія зберігає "християнські цінності, які були включені до системи національних цінностей".

Московський патріарх вкотре звинуватив у цьому Захід, заявивши, що причиною війни в Україні стала нібито відсутність спільних цінностей. Про це він заявив під час літургії у храмі Христа Спасителя у неділю, 9 квітня. Про це пишуть пропагандистські видання, передає 24 Канал.

Дивіться також Комітет Ради підтримав звернення до Кабміну про виселення УПЦ МП з Почаївської лаври

Що сказав московський патріархат

"Ставилося завдання взяти нас голими руками, без усякої війни, обдурити нас, втягнути у свій світ, прищепити нам свої цінності. Але народ наш і керівництво наше зрозуміли, що ці цінності суперечать нашим, адже Свята Русь, слава Богу, зберігає християнські цінності, які й були включені до системи національних цінностей. Коли ж стало зрозуміло, що нічого спільного вже немає, все це призвело до військового протистояння", – сказав патріарх РПЦ.

Кремль використовує інформаційну операцію щодо УПЦ МП