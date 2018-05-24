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Патріарха Варфоломія запрошують до Києва, щоб відвідати місце хрещення Русі на Поштовій площі

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Патріарха Варфоломія запрошують до Києва
Патріарха Варфоломія запрошують до Києва / orthodoxy.org.ua

Представники громадського руху "Почайна" запрошують Вселенського Патріарха Варфоломія прибути до Києва, щоб відвідати місце хрещення Київської Русі.

Про це повідомляє "Православіє в Україні".

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"Цього року ми святкуємо 1030-річчя хрещення Київської Русі-України. До Києва вже повернулася річка Почайна, в водах якої хрестилися кияни, а на Поштовій площі завдяки археологічним розкопкам та історичним дослідженням знайдено місце, пов'язане з літописними подіями хрещення", – йдеться у зверненні.

Очільниця громадського руху "Почайна" Аннабелла Моріна зазначила, що дві надважливі події травня, пов’язані з нашою історією, самоідентичністю та свободою, відбудуться незабаром. Наприкінці травня сесія Київрада буде приймати остаточне рішення про повернення Поштової площі Києву і створення Музею на місці хрещення Київської Русі-України. Водночас наприкінці травня 2018 року в Стамбулі збереться синод Константинопольської церкви, який буде приймати рішення про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.

Нагадаємо, що Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: Новини України Новини Києва релігія УПЦ КП Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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