Патріарха Варфоломія запрошують до Києва, щоб відвідати місце хрещення Русі на Поштовій площі

Представники громадського руху "Почайна" запрошують Вселенського Патріарха Варфоломія прибути до Києва, щоб відвідати місце хрещення Київської Русі.

Про це повідомляє "Православіє в Україні".

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"Цього року ми святкуємо 1030-річчя хрещення Київської Русі-України. До Києва вже повернулася річка Почайна, в водах якої хрестилися кияни, а на Поштовій площі завдяки археологічним розкопкам та історичним дослідженням знайдено місце, пов'язане з літописними подіями хрещення", – йдеться у зверненні.



Очільниця громадського руху "Почайна" Аннабелла Моріна зазначила, що дві надважливі події травня, пов’язані з нашою історією, самоідентичністю та свободою, відбудуться незабаром. Наприкінці травня сесія Київрада буде приймати остаточне рішення про повернення Поштової площі Києву і створення Музею на місці хрещення Київської Русі-України. Водночас наприкінці травня 2018 року в Стамбулі збереться синод Константинопольської церкви, який буде приймати рішення про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.

Нагадаємо, що Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві.