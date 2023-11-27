Скло потріскало, замки повиривало: у Києві уламок дрона Росії пошкодив Патріарший собор УГКЦ
Джерело:УГКЦ
Росіяни масовано обстріляли столицю нашої держави дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок атаки було пошкоджено Київський Патріарший собор Воскресіння Христового.
У ніч проти 25 листопада російські окупанти випустили 75 безпілотників по Києву. Згодом в Українській греко-католицькій церкві розповіли про пошкодження святині в Дніпровському районі, на яку впав уламок ворожого дрона.
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"Шахед" пошкодив церкву УГКЦ в Києві
Власне, БпЛА збили Сили ППО неподалік від Патріаршого собору Воскресіння Христового і резиденції глави УГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна у святині – більших руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму.
Унаслідок атаки дронів на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало,
– розповів Василь Букатюк, директор Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ.
За його словами, окрім того, постраждала і резиденція глави церкви, зафіксовано незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору: "У Патріаршій резиденції та Патріаршій курії пошкоджена фурнітура трьох дверей".
На його території святині зібрали багато уламків безпілотника різного розміру. "В обмін на подарунки від святого Миколая матимемо оригінальні сувеніри", – пожартував Блаженніший Святослав.
Росія атакувала Київ – пошкодила Патріарший собор / Фото УГКЦ
Більше про обстріл столиці
- Протиповітряна оборона під час цього масованого обстрілу продемонструвало блискучу роботу. Було збито 74 з 75 безпілотників типу "Шахед", які летіли на столицю нашої держави.
- Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Відбій пролунав о 08:45. Внаслідок атаки було пошкоджено, зокрема, дитячий садочок у Солом'янському районі.
- Водночас постраждало 5 людей під час цього масованого удару. Серед них є 11-річна дитина. Цей обстріл став наймасованішою атакою на столицю від початку повномасштабного вторгнення.