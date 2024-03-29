Це не проблема для партнерів: авіаексперт назвав кількість Patriot,яка необхідна Україні

Україні зараз дуже потрібні системи Patriot, а також система для перехоплення балістичних ракет. Однак країна це зможе отримати лише завдяки політичній волі союзників.

Таку думку 24 Каналу висловив авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що Україні потрібно буде правильно розформувати системи протиповітряної оборони на своїй території. Тимчасом Росія розуміє, що їй слід готуватись до війни з Євросоюзом та НАТО.

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Скільки потрібно Patriot Україні

Передача Україні таких систем є політичною волею західних партнерів та роботою української дипломатії.

Нам потрібно як мінімум 10 Patriot і як мінімум одну систему THAAD, яка допомогла б активніше боротись із балістикою,

– зазначив авіаексперт.

Patriot у Європі

Щодо кількості систем Patriot в Європі – це закрита інформація. Навіть ті відомості, які є у відкритих джерелах – це не те, що є насправді. За словами Храпчинського, у США розташовані 3 системи на збереженні, також системи Patriot є у Великій Британії. Тимчасом ізраїльська протиповітряна система нараховує три активних системи – це "Сталевий купол", "Праща Давида" та "Стріла". Якраз до найменшої системи "Сталевого купола" входить 5 дивізіонів на кшталт Patriot.

"Ізраїль менший за Львівську область, тому ми розуміємо, що 10 Patriot суттєво нам допоможе, але їх треба буде розформовувати по Україні дуже правильно і не забувати, як зараз ворог активно використовує балістику та навіть керовані авіабомби по Харкову", – прокоментував експерт.

Харкові потрібно не лише системи Patriot, а й системи, які будуть їх захищати. Адже саме так будується протиповітряна оборона.

Відповідь Росії

НАТО розгортає системи Patriot у країнах Балтії. Також Польща підіймає літаки F-16 під час масованих обстрілів в Україні. На думку Храпчинсього, якщо надалі буде більше таких кроків з боку західних партнерів, це суттєво покаже Росії, що Європа готова об’єднуватись проти неї. Росія розуміє, що їй потрібно готуватись до війни з Євросоюзом та НАТО.

"Ми бачимо це по експлуатації стратегічної авіації – вона дедалі більше переходить на обстріли саме з тактичної авіації. Адже саме стратегічна авіація може бути застосована для ударів по Європі або США завдяки своєму бойовому застосуванню, коли літаки можуть літати на відстані 6,5 тисяч кілометрів, а ракета може літати на понад 5 тисяч кілометрів", – підкреслив авіаексперт.

Patriot для України: останні новини

Володимир Зеленський заявив, що усі Patriot в Україні наша держава отримала не від Сполучених Штатів. Саме країни Євросоюзу займалися передачею цих систем ППО.

Окупанти хвалилися тим, що нібито вразили два Patriot на Сході України. Але наразі ISW не має доказів того, що російські війська знищили зенітно-ракетний комплекс Patriot

Дмитро Кулеба розповів, що союзники постачають нові ракети для систем ППО, які вже наявні в Україні. Проте поки немає рішень про передачу саме систем Patriot.

Росія посилила масовані обстріли в Україні. Зокрема, останній стався у ніч на 29 березня. Окупанти завдали потужного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури на Заході та Центрі. Робота сил ППО тривала кілька годин. Унаслідок протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі.