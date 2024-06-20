Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням ще кількох систем Patriot

Влада України працює над тим, щоб партнери надали країні ще декілька систем протиповітряної оборони Patriot, які захищатимуть українські міста від обстрілів.

Про це президент України повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні у четвер, 20 червня.

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ППО для України

Володимир Зеленський заявив, що Україна здатна перемогти імперські амбіції Росії, і це поверне спокій і впевненість усій Європі.

Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох "петріотів",

– сказав президент у зверненні.

Також глава держави подякував Румунії за рішення про передачу Україні системи Patriot.

Це справді сильний крок. І як наслідок – буде більше безпеки в усьому нашому регіоні, для всіх наших сусідів. Для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також,

– заявив Зеленський.

Президент окремо відзначив той факт, що Європейський Союз зробив ще один крок у підготовці нового санкційного пакета ЄС.

Також раніше стало відомо, що США вирішили змінити пріоритети постачання озброєнь іноземним державам. Відтепер Вашингтон постачатиме ракети для систем ППО Patriot і NASAMS насамперед Україні.