Таких прецедентів ще не було: військовий експерт припустив, чи зможе Patriot збивати "Кинджали"

Збройні Сили України отримали вже два дивізіони системи протиповітряної оборони Patriot. Вона призначена для збиття багатьох цілей, в тому числі й балістичних ракет, які розвивають велику швидкість.

Комплекс Patriot є одним з найпотужніших систем ППО на озброєнні ЗСУ, який здатен вражати більшість ворожих ракет. Про це у себе на стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Patriot має розумну комп'ютерну систему

За його словами, ракета комплексу Patriot PAC-3 розвиває надзвукову швидкість – орієнтовно 3 Маха, але здатна збивати цілі, які розвивають швидкість до 5 Махів. Тому вона здатна збивати ракети комплексів С-300 та С-400, а також ракети Х-22. Щодо "Кинджалів", то таких прецедентів ще не було.

"Але не забувайте, що ракети не ганяються на швидкість. Протиракетна система завжди діє на перехоплення – на зустрічному курсі, або перпендикулярному. Навздогін також відбуваються перехоплення, але це один з найгірших варіантів для враження цілі", – наголосив Жданов.

Олег Жданов про зенітно-ракетну систему Patriot: дивитись відео

Він зазначив, що комп’ютерна система Patriot достатньо розумна та може повідомити оператору, що пуск ракети не доцільний, якщо ціль виходить з зони дії системи ППО швидше, ніж ракета-перехоплювач долетить.

Україна отримала Patriot