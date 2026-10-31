Україна може отримати схвалені США ракети до Patriot після 2030 року, – ЗМІ

Сполучені Штати погодили продаж Україні 500 ракет PAC-3 до систем Patriot на 2,1 мільярда доларів. Проте фактичне постачання перехоплювачів для захисту від російської балістики відбудеться лише за кілька років.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу з посиланням на джерела.

Постачання відкладають

Фінансування цієї закупівлі забезпечують внески від Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART. Попри критичну потребу України в засобах протидії російській балістиці, реальне надходження перехоплювачів можливе не раніше, ніж після 2030 року, передає Рауфоглу.

Крім затримки готових боєприпасів, Україна та США досі не погодили запуск спільного виробництва перехоплювачів. Наразі Пентагон лише проводить "подальший розгляд" питання щодо надання Києву відповідних ліцензій.

На практиці Київ досі не має ні дозволу, ні конкретних термінів для внутрішнього виробництва. Таке оголошення може відвернути увагу від більш нагальної проблеми: постачання наявних перехоплювачів до України,

– заявив кореспондент.

Президент Володимир Зеленський після оголошення рішення щодо продажу публічно наголосив на невідповідності термінів постачання реальним викликам війни.

П'ятсот перехоплювачів PAC-3 – це суттєво, і вже скоро – цією зимою – це МІГ БИ бути дуже ефективний оборонний пакет. Проте визначено, що постачання може початись ТІЛЬКИ ЗА КІЛЬКА РОКІВ. Просимо Американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3,

– написав український лідер.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що глава Пентагону Піт Гегсет відмовляється погодити передачу перехоплювачів до Patriot для України, за які союзники вже внесли кошти. Водночас Володимир Зеленський вказував, що США та країни Близького Сходу витратили понад дві тисячі таких ракет за перші дні війни проти Ірану, тоді як Україна отримала лише 24 одиниці за 90 днів.